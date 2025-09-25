Austin Palao, Oliver Sonne y Diego Rodríguez nominados a los rostros más bellos del 2025 por TC Candler

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Austin Palao se sumó a la lista de peruanos nominados a los rostros más guapos del mundo por el portal internacional TC Candler. Por medio de sus redes sociales, la organización dio a conocer, el último martes, que el modelo y cantante peruano vuelve a estar entre los candidatos en la prestigiosa edición internacional.

Es así como el integrante de Esto es guerra deberá competir con otros peruanos que fueron nominados como el peruano-danés Oliver Sonne. El actual futbolista del Burnley fue nominado en abril de este 2025 por primera vez en TC Candler siendo una gran sorpresa para sus seguidores.

Por otro lado, en agosto, el sitio web también nominó al modelo e influencer nacional Diego Rodríguez Doig, quien se hizo conocido por la ser la pareja de la exMiss Perú Janick Maceta y ser imagen de prestigiosas marcas nacionales de ropa y zapatos.

Por el momento, solo los tres peruanos mencionados fueron nominados a los rostros más bellos del mundo este 2025 reforzando así la presencia de candidatos de nuestro país para el reconocimiento ganado por el actor Chris Hemsworth el año pasado. Anteriormente participaron Andrés Wiese, Hugo García, y Beto Da Silva.

Austin Palao vuelve a ser nominado a los rostros más bellos del 2025 por TC Candler. | Fuente: Instagram (austinpalaoc)

Austin Palao y su participación en la lista de los rostros más bellos del mundo

El 2022, el modelo peruano consiguió ubicarse entre los 13 mejores por encima de reconocidas figuras y celebridades como: David Beckham, Harry Styles y Tom Holland.

Aquella oportunidad, Austin Palao sorprendió a todos los peruanos al avance a dicha etapa. Ahora, la expareja de Flavia Laos competirá con Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Shawn Mendes, Timothée Chalamet, Robert Pattinson, entre otros.

Actualmente, Austin Palao participa en el reality Esto es guerra. Además, es modelo en prestigiosas marcas de moda, ropa, perfumes, entre otros rubros. Además, de ser un popular influencer teniendo millones de seguidores en Instagram, Facebook y TikTok.

Oliver Sonne nominado por primera vez a los rostros más bellos del 2025 por TC Candler.Fuente: TC Candler

Los peruanos y peruanas nominados en los rostros más bellos del mundo este 2025

Austin Palao . Modelo, cantante e influencer peruano.



. Modelo, cantante e influencer peruano. Diego Rodríguez Doig . Modelo e influencer peruano.



. Modelo e influencer peruano. Oliver Sonne . Futbolista peruano-danés del Burnley en la Premier League.



. Futbolista peruano-danés del Burnley en la Premier League. Shirley Arica . Modelo e influencer peruana.



. Modelo e influencer peruana. Adriana Campos-Salazar . Actriz y cantante peruana.



. Actriz y cantante peruana. Karime Scander . Actriz y modelo peruana.



. Actriz y modelo peruana. Luciana Fuster . Modelo, influencer y exMiss Grand Internacional.



. Modelo, influencer y exMiss Grand Internacional. Mayra Goñi . Modelo, actriz y cantante.



. Modelo, actriz y cantante. Isabela Merced. Actriz y modelo peruana-estadounidense.