“Estoy confundido con lo que quiere el jurado”: imitador de Rubén Blades se pronuncia tras dura evaluación en ‘Yo Soy’

El jurado cuestionó la afinación y el estilo del concursante, quien reconoció sentirse desencajado, pero mantiene la esperanza de avanzar.

En la tercera ronda de la reciente de edición de Yo Soy, el imitador de Rubén Blades, Miguel Sánchez, interpretó el tema Yo puedo vivir del amor con un cambio en su estilo: decidió presentarse sin sombrero ni lentes para que puedan ver sus expresiones al momento de cantar. Sin embargo, su propuesta no convenció al jurado.

¿Cuáles fueron las críticas del jurado?

Carlos Alcántara reconoció que por primera vez sintió que el concursante se apropiaba de la canción, aunque cuestionó su aspecto: “No estoy de acuerdo con este look, no te mejora la imitación visualmente”. Por su parte, Jely Reátegui señaló que, pese a la entrega en escena, la interpretación perdió fuerza: “Siento que le has quitado peso y eso me ha alejado del personaje”.

Ricardo Morán fue el más severo al considerar que esta fue su presentación más débil de la temporada: “Había vibratos imprecisos, problemas de afinación y falta de técnica. Creo que esta es la presentación en la que menos he visto a Rubén Blades”.

¿Qué respondió el imitador de Rubén Blades?

Tras la emisión, Miguel Sánchez recurrió a las redes sociales para agradecer el respaldo de sus seguidores y confesar su desconcierto frente a las críticas recibidas. “Yo también estoy confundido con lo que quiere el jurado, pero qué se hace, hay que respetar. Espero mañana (hoy) salir de sentencia. Necesito de su apoyo, gracias”, escribió en respuesta a una publicación del programa.

Otra polémica en 'Yo Soy'

Cuando era la etapa de los castings, el exintegrante de Magneto, Mauri Stern, estaba como reemplazo de Carlos Alcántara en algunos episodios. Si bien su llegada fue celebrada, ha recibido comentarios negativos y también positivos por lo que le dijo a un imitador de Leonardo Favio.

El abogado Giovanni Castillo se presentó imitando a su cantante favorito. Cuando se presentó y saludó a Stern, comenzó a cantar un poco de la canción 40 grados, de Magneto. Pero generó incomodidad en el productor musical. “Cuidado. Es una buena canción mal cantada”, le dijo.

Tras ello, interpretó Ella ya me olvidó, pero Morán lo interrumpió pidiéndole que siga el ritmo de la pista. Esos errores fueron motivo para el jurado no le diera su pase a la segunda etapa. Al momento de dar su descargo, Stern fue fiel a sus comentarios. “La verdad es que no quiero ser cruel contigo. Te falta tanto trabajo para llegar a ser malo. Imagínate todo lo que te falta desde ahí para mejorar. Y así la vida no te puede recompensar ni siendo abogado, ni siendo arquitecto, ni jardinero, ni camarógrafo. En la vida hay que trabajarle para llegar y superar. Y aquí la suerte no existe”.