¿Qué causó la separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa? El conductor argentino reveló los motivos

Tras el fin de la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, los motivos de la separación desataron una avalancha de especulaciones tanto en Perú como en Argentina. Sin embargo, en un intento por frenar esta discusión mediática, el conductor argentino decidió pronunciarse al respecto.

Tinelli fue abordado a la salida de su pódcast Estamos de paso y, en diálogo con las cámaras del programa Los Profesionales de siempre, dio una versión más detallada de su separación con Figueroa.

De acuerdo con sus declaraciones, la decisión de separarse no respondió a una única causa, sino a una serie de diferencias entre ambos.

"Son varios motivos, no hay un motivo especial ni nada que se haya ido el amor… Hay cosas que se terminan y que me parece que tiene que ver con diferentes miradas en cuanto a diferentes cosas de la vida. No sé, un montón de características y de cosas que son puntuales y que uno las pueda determinar, sino que son miradas diferentes y me parece que bueno, hasta ahí llegamos", manifestó el conductor.

Ante la consulta sobre si el amor que sentía por Figueroa se había desvanecido, Tinelli dejó una respuesta abierta a la interpretación: "Qué sé yo, creo que por ahí sigue estando, pero por ahí de otra manera, qué sé yo”.

Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, se pronunció luego de que Marcelo Tinelli confirmara el fin de su relación con la modelo y actriz peruana.

"Queremos saber qué ha pasado con Tinelli, con su hija, que de la noche a la mañana nos sorprendieron", le consultaron en el programa Amor y Fuego.

Ante la pregunta, Valcárcel respondió: "¿Qué va a pasar? No ha pasado nada. Todos estamos felices y contentos".

Sin embargo, doña Martha reconoció que la noticia tomó por sorpresa a muchos, pero indicó que se trata de una situación que debe asumirse con naturalidad. "Es normal, siempre sorprenden las separaciones o los amistes o amoríos", señaló.

Finalmente, se refirió al estado actual de su hija tras el término de la relación con el conductor argentino. "Ella está muy bien, para Marcelo un beso para él y todo perfecto. No hay problema. Si he podido hablar con mi hija, hablo todos los días y está muy bien, sigue trabajando con todos sus proyectos y sus cosas", concluyó.

Marcelo Tinelli anunció el fin de su relación con Milett Figueroa tras dos años. La noticia la dio a conocer en el primer capítulo de su pódcast Estamos de paso.

"Nos hemos separado con Milett. Así que quiero mandarle un beso", expresó el productor y exdirigente deportivo, sorprendiendo a sus invitados, quienes señalaron que "no esperaban" dicha noticia.

El empresario argentino aseguró "estar bien" tras la ruptura. "Le mando un beso a ella. Sé que está muy bien, pero bueno, hemos llegado al final de una relación hermosa que, la verdad, duró dos años. Lo quería decir acá, que este es mi programa", manifestó.

Tinelli también indicó que su cariño hacia Figueroa se mantiene. "El amor que le tengo no es que va a cambiar, se va a modificar, se va a poner en otro lugar y creo que ella piensa lo mismo de mí también. Hemos llegado a un final de ciclo que fue muy lindo", comentó.

Por último, el conductor no descartó un futuro encuentro con la exintegrante de Esto es guerra, a quien conoció en el reality Bailando 2023. "Le mando un beso grande. La quiero mucho, la amo mucho (…) Pasé dos años hermosos, pero bueno. Se los digo a ustedes porque me están preguntando. Algún día, ella puede venir (a mi programa) tranquilamente", concluyó.