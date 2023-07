Paul Reubens, el icónico actor de Pee-wee Herman, falleció por cáncer a los 70 años

Paul Reubens, el reconocido comediante estadounidense que interpretó al personaje de Pee-wee Herman en la serie de televisión y película ‘La Gran Aventura de Pee-wee’, falleció a los 70 años por un cáncer que padecía. La noticia se dio a conocer en un comunicado difundido en la cuenta oficial de Instagram del actor donde se revela que ‘Pee-wee’ venía luchando contra la enfermedad que finalmente acabó con su vida el último domingo 30 de julio

“Anoche nos despedimos de Paul Reubens, un icónico actor, comediante, escritor y productor estadounidense cuyo amado personaje Pee-wee Herman deleitó a generaciones de niños y adultos con su positividad, fantasía y creencia en la importancia de la bondad”, inició el mensaje que acompañaba una fotografía del artista donde lucía un traje negro y un pequeño muñeco de ‘Pee-wee’ en su bolsillo.

“Paul luchó contra el cáncer con valentía y en privado durante años con su tenacidad e ingenio característicos. Un talento dotado y prolífico, vivirá para siempre en el panteón de la comedia y en nuestros corazones como un amigo preciado y un hombre de notable carácter y generosidad de espíritu”, agregó el mensaje.

Por su parte, Paul Reubens pidió disculpas a sus seguidores por no haberles comentado de su enfermedad. “Acepten mis disculpas por no hacer público lo que he enfrentado en los últimos seis años. Siempre he sentido una gran cantidad de amor y respeto por parte de mis amigos, fanáticos y simpatizantes. Los he amado a todos muchísimo y disfruté haciendo arte para ustedes”, expresó el actor en un comunicado.

Paul Reubens es conocido por su personaje de Pee-wee Herman en ‘La Gran Aventura de Pee-wee’. | Fuente: Getty Images

Asimismo, Reubens pidió “que se hiciera cualquier expresión de simpatía” en honor a sus difuntos padres: Judy y Milto Rubenfeld, y que dará parte de sus bienes a organizaciones, benéficas e involucradas en el cuidado, apoyo e investigación de la demencia y el Alzheimer.

¿Quién fue Paul Reubens, el actor de ‘Pee-wee Herman’?

Paul Reubens es un actor nacido en Nueva York, Estados Unidos. Comenzó en la actuación en 1970 en la compañía de comedia en vivo Groundlings de Los Ángeles como comediante de teatro. En 1980, lanzó ‘The Pee-wee Herman Show’, siendo él el personaje principal.

Al crecer su popularidad, Pee-wee’ se asoció con Tim Burton para lanzar la primera película de ‘‘La Gran Aventura de Pee-Wee’ en 1985, lo que llevó a su debut en la televisión entre 1986 y 1990. Posteriormente, Reubens codirigió la serie ‘Pee-wee’s Playhouse’ en CBS, que le permitió ganar 22 premios Emmy entre 1986 y 1991.

Del mismo modo, el actor fue nominado a 14 premios en toda su carrera, siendo el ganador en dos oportunidades. Además de Pee-wee, Reubens también participó en películas como ‘Batman Regresa’, ‘Matilda’, ‘Buffy, cazavampiros’, entre otros.