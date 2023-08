Murió a los 66 años David Ostrosky, actor de 'María la del barrio' y 'La casa de las flores'

El actor mexicano David Ostrosky, famoso por haber participado en producciones como María la del barrio y La casa de las flores, falleció a los 66 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) de México, aunque sin dar detalles de las circunstancias de su deceso.

Medios mexicanos resaltaron que en abril de este año el intérprete había anunciado su retiro temporal tras ser diagnosticado de un tumor por el que le tuvieron que amputar el brazo.

Esta situación lo obligó a abandonar su papel de Homero Funes en la telenovela Vencer la ausencia, ya que el dolor y la incomodidad le impedían cumplir sus compromisos laborales. Hace unos meses, en una entrevista para Televisa, David Ostrosky habló de su diagnóstico.

"Inicialmente, el dolor que sentía estaba vinculado al cuello, pero después de una resonancia se confirmó que el dolor provenía de mi brazo. Descubrí que tenía un tumor en el brazo", comentó.

A pesar de su condición, el actor no faltaba a las grabaciones, pero la intensidad del dolor fue tanta que llegó a inhabilitarlo. "Un día ya no podía moverme, hablé con la productora Rosy Ocampo y le dije: 'No puedo moverme, estoy aquí en mi casa, no puedo ir al llamado'", dijo en ese entonces.

Trayectoria

David Ostrosky fue un reconocido actor mexicano que destacó por su trabajo en el teatro y la televisión. Nació el 1 de dicembre de 1956 en Ciudad de México. Participó en una amplia gama de producciones a lo largo de su carrera, destacando en telenovelas y obras teatrales.

Resaltó por su versatilidad y habilidades actorales, y logró participar en numerosas telenovelas de la cadena Televisa, una de las principales productoras de contenido televisivo en México.

Su carrera en la televisión comenzó en la década de 1980 con la telenovela Principessa, y a lo largo de las décadas siguientes, participó en una variedad de producciones como María la del barrio, La casa de las flores y Vis a vis que lo llevaron a ser un rostro familiar para el público mexicano.

Su última aparición en melodramas mexicanos fue en Vencer la ausencia (2022). Además de su labor como actor, también desempeñó roles de dirección escénica.