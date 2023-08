Christian Meier y Daniela Darcourt lanzarán '2 de 3', su primera canción juntos

Después de intercambiar unos mensajes por las redes sociales, Christian Meier reveló que su próxima colaboración musical es con Daniela Darcourt. Luego de que publicara un video conversando con la salsera, sus seguidores comenzaron con los rumores de que podrían hacer una canción juntos y así fue.

El tema se llamará 2 de 3 y saldrá a la luz en premiere de YouTube el jueves 17 de agosto a las 9 p.m. y su lanzamiento oficial en las plataformas digitales será al día siguiente, viernes 18, a la medianoche.

El anuncio de Christian Meier generó comentarios divididos entre sus fanáticos, ya que algunos se mostraron en contra y otros, a favor:

“Uff, la colaboración que no creíamos que necesitábamos, pero que ahora esperamos ansiosamente”, “No lo sé Rick, prefiero a Christian Meier solo”, “Simplemente no simpatizo con el tipo de música que hace Daniela. No me gusta su estilo de salsa o lo que cante. No dudo que tenga excelente voz y dentro de las mejores del Perú”, “Elegiste a la mejor del Perú, otro exitazo, increíble, seguramente en dupla. Muchas felicidades Dani”.

“No puede ser posible, no necesitas de ella”, “Ojalá y canten solo tus canciones Christian”, “Bien, estos dos grandes se van a lucir”, “Ceviche con huevo”, “Asu no me imagino eso jajaja”, escribieron algunos usuarios en Instagram.

Christian Meier anuncia concierto en el Gran Teatro Nacional

Christian Meier anunció que realizará un concierto en el Gran Teatro Nacional el próximo 28 de septiembre con motivo de la promoción de su último álbum Deja Vu. Acompañado por su banda, el artista ofrecerá un amplio repertorio en vivo que incluirá sus éxitos, desde clásicos como Carreteras mojadas y Espérame en el tren, hasta su más reciente lanzamiento He vuelto a casa.

"Estoy muy emocionado por volver a los escenarios y cantar todos los clásicos y nuevas canciones con ustedes. ¡¡Estén atentos que pronto anunciaremos el resto de las fechas del tour 'He vuelto a casa'!! ¡¡Nos vemos en los escenarios!!", escribió el cantante y actor en sus redes sociales.

La carrera musical de Christian Meier comenzó desde temprana edad. A los 16 años, inició su trayectoria profesional en agrupación nacional Arena Hash junto a Arturo Pomar Jr., Pedro Suárez-Vértiz y su hermano Patricio.

Tras la disolución de la banda, Meier se lanzó como solista con el álbum No me acuerdo quien fui, el cual escribió, compuso y produjo él mismo en 1996.

Con el éxito de su primer trabajo, continuó su carrera con el álbum Primero en mojarme y más tarde, obtuvo reconocimiento internacional con el disco Once noches, en el que contó con la colaboración de Mikel Erentxun en el tema Novia de nadie.