Murió Ángela Álvarez, la artista más vieja en ganar un Latin Grammy

Ángela Álvarez, la veterana cantautora que conquistó el corazón de muchos con su inspiradora historia y su música, falleció a los 97 años, dejando un legado que trasciende generaciones. Hace dos años, esta artista cubana hizo historia en los Latin Grammy 2022 al convertirse en la ganadora más longeva del premio a Mejor Nuevo Artista, un reconocimiento que celebró su talento, perseverancia y pasión por la música.

"Lamentamos el fallecimiento de Ángela Álvarez. Se convirtió en la ganadora de mayor edad en conseguir el reconocimiento en esa categoría, a los 95 años. La artista, nacida en Cuba, fue un ejemplo de amor por la música latina. Descanse en paz", escribió la Academia en las redes sociales.

La vida de Ángela fue un ejemplo de resiliencia. Emigró de Cuba a Estados Unidos, dejando atrás su tierra natal en busca de un futuro mejor para su familia. Aunque su amor por la música siempre estuvo presente, sus composiciones permanecieron inéditas durante décadas. Sin embargo, su nieto, Carlos José Álvarez, la animó a grabar su primer álbum, materializando un sueño que ella había nutrido desde su juventud. Su historia emocionó al mundo y mostró que nunca es tarde para perseguir los sueños.

Ángela Álvarez no solo dejó una huella con su música, también con su mensaje de esperanza. Sus canciones, impregnadas de vivencias personales y el amor por su tierra, resonaron con quienes valoran la autenticidad y la fuerza de espíritu.

Ángela Álvarez venció a Nicole Zignago en los Latin Grammy 2022

En 2022, hubo un empate en la categoría de mejor artista nuevo en los Latin Grammy 2022. La peruana Nicole Zignago quedó rezagada frente a las ganadoras: la nonagenaria cubana Ángela Álvarez y la mexicana Silvana Estrada. Ambas subieron al escenario para recibir su gramófono y emocionaron con sus discursos.

Álvarez, con su premio en la mano, se acercó al micrófono, desenvolvió un papel y leyó unas palabras que conmovieron a toda la audiencia. "Me gustaría agradecer a la Academia y a todos aquellos que me han ayudado a llegar a este momento", dijo al principio.

La cantante que lanzó ese año su álbum debut homónimo también expresó su agradecimiento a los músicos y a toda su familia. "Muy especialmente a mi hija Marucha, que sé que está disfrutando este momento y se siente muy orgullosa de su madre. Y por último, a mi nieto y productor, Carlos José Álvarez", afirmó en relación a quien la acompañó al escenario y que también cargaba un galardón.

"Él fue el que me ayudó a que yo llegara aquí a este momento. Y quiero dedicar este premio a Dios y a mi patria querida, Cuba, que nunca la podré olvidar. Y también a aquellos que no han realizado su sueño, aunque la vida es difícil siempre hay una salida. Y con fe y amor lo pueden lograr, se los prometo, que nunca es tarde. Los amo a todos y que Dios me los bendiga", concluyó.

