Murió Brandon Blackstock, exesposo de Kelly Clarkson, tras perder la batalla contra el cáncer

Hace un día, la cantante había anunciado que suspendía sus presentaciones para cuidar al padre de sus hijos. Blackstock falleció a los 48 años.

Brandon Blackstock, exmarido y exrepresentante de la cantante Kelly Clarkson, falleció el jueves, 7 de agosto, a los 48 años a causa de un cáncer, tras más de tres años de lucha contra la enfermedad. La noticia fue confirmada por la revista People y posteriormente difundida por diversos medios internacionales.

“Con gran tristeza, compartimos la noticia del fallecimiento de Brandon Blackstock. Luchó valientemente contra el cáncer durante más de tres años. Falleció en paz, rodeado de su familia. Agradecemos sus pensamientos y oraciones, y pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia en estos momentos difíciles”, señaló un comunicado enviado por un representante de la familia.

Según fuentes cercanas citadas por People, Clarkson, de 43 años, está “devastada” por el impacto que la pérdida tendrá en sus hijos, River (11) y Remington (9). La artista habría mantenido en reserva la enfermedad de su expareja para proteger a los menores.

Kelly Clarkson había suspendido conciertos para cuidar a su exesposo

Un día antes de que se hiciera pública la noticia, la cantante anunció en Instagram la suspensión de las fechas restantes de su residencia en Las Vegas, explicando que debía estar presente para sus hijos debido a los problemas de salud de su expareja.

No era la primera vez que posponía sus presentaciones: en julio había retrasado el inicio de sus conciertos por problemas vocales y a principios de este año se ausentó de varios episodios de The Kelly Clarkson Show, ausencias que ahora se confirman relacionadas con la enfermedad de Blackstock.

La historia de amor de Kelly Clarkson y Brandon Blackstock

Clarkson y Blackstock iniciaron su relación en 2012 y se casaron un año después en Tennessee, EE.UU. Estuvieron juntos hasta junio de 2020, cuando la cantante solicitó el divorcio, oficializado en 2022. Durante su matrimonio, él ejerció como su representante y también trabajó con artistas como Blake Shelton, Carly Pearce y Emily Ann Roberts.

A pesar de la separación, Clarkson siempre procuró que sus hijos mantuvieran una buena relación con su padre. En diversas entrevistas y en su propio programa, reconoció que la crianza compartida era “difícil” pero que ambos coincidían en priorizar el bienestar de los menores.

En 2023, en el podcast Angie Martinez IRL, la intérprete confesó que sus hijos a menudo expresaban el deseo de que sus padres vivieran juntos, algo que comprendía por haber crecido también en una familia divorciada.