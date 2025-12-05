Murió Cary-Hiroyuki Tagawa, legendario actor de ‘Mortal Kombat’, ‘The Last Emperor’ y ‘The Man in the High Castle’

Luto en el cine y en el mundo de los videojuegos. Cary-Hiroyuki Tagawa, legendario actor estadounidense de origen japonés, ha fallecido a los 75 años.

Tagawa falleció el jueves, 4 de diciembre, en la ciudad estadounidense de Santa Bárbara, California; debido a complicaciones derivadas de un derrame cerebral, según confirmó The Hollywood Reporter.

“Tuve el privilegio de representar a Cary-Hiroyuki Tagawa durante muchos años, pero nuestra relación se convirtió en algo mucho más profundo: se convirtió en parte de la familia”, declaró Margie Weiner, representante de Tagawa, en un comunicado que recoge el citado medio estadounidense.

Ícono de la cultura popular

Cary-Hiroyuki Tagawa nació en Tokio, Japón; pero desde pequeño se mudó a Estados Unidos, donde comenzó a actuar y enseñó su propio estilo de artes marciales, Chu Shin, según The Hollywood Reporter.

El actor tuvo su primer papel cinematográfico importante en The Last Emperor (1987), filme dirigido por Bernardo Bertolucci, que ganó nueve Premios Oscar, incluyendo el de mejor película.

No obstante, su salto a la fama fue en 1995, cuando interpretó al villano Shang Tsung, en la primera adaptación cinematográfica del popular videojuego Mortal Kombat. Tras este rol, Cary-Hiroyuki Tagawa se convirtió en una suerte de ícono de la cultura popular: no solo repitió su papel en la secuela del filme, sino que su imagen fue utilizada posteriormente en el propio videojuego.

Ed Boon, uno de los cocreadores de Mortal Kombat, se mostró consternado por la muerte de Tagawa, a quien le dedicó sentidas palabras en su cuenta oficial de X (antes Twitter). “Cary era único. Combinaba peligro, arrogancia y atletismo en sus papeles, y siempre será recordado como el hombre que dio vida a Shang Tsung en el cine. Descansa en paz. Tu alma es eterna”, resaltó.



We lost a legend today. Cary-Hiroyuki Tagawa @CHTOfficial played Shang Tsung in the 1995 Mortal Kombat film and sadly passed away at age 75. We had the privilege of his portrayal on the first MK film but also as an amazing voice actor in the Mortal Kombat 11 game.



Cary was one… pic.twitter.com/iAnTc0odGH — Ed Boon (@noobde) December 5, 2025

Otros roles destacados

Cary-Hiroyuki Tagawa tuvo otros roles destacados en el cine, como Licence to Kill (1989), Kickboxer 2 (1991), Pearl Harbor (2001), Memoirs of a Geisha (2001), Elektra (2005), 47 Ronin (2013), entre otros.

También tuvo una activa participación en series y películas para la TV: Nash Bridges (1996), Hawaii (2004), Revenge (2012-2013) y Man in the High Castle (2015-2018) figuran en su extenso currículum.

Cabe destacar que su relación con los videojuegos y el cine fue más allá de Mortal Kombat. En 2010, encarnó al antagonista Heihachi Mishima, en la adaptación cinematográfica de Tekken, otra popular saga de videojuegos de pelea.

