"Es un tipo genial": Adam Sandler feliz por la relación de su amiga Jennifer Aniston con Jim Curtis

Adam Sandler habló por primera vez del nuevo novio de su amiga Jennifer Aniston. El popular actor estadounidense no tuvo reparos en referirse al coach de vida Jim Curtis, quien fue oficializado por la actriz de Friends semanas atrás con una romántica fotografía en sus redes sociales.

Fue en declaraciones para el medio Entertainment Tonight que el protagonista de Happy Gilmore afirmó estar "feliz" por la relación de la intérprete de Rachel Green, a quien conoce desde la adolescencia.

"Oh, ella (Jennifer) es una mujer muy divertida, fuerte e inteligente. Y la adoramos. Es muy cariñosa y garantiza una noche divertida cuando estoy con ella", comenzó diciendo el también comediante y músico.

Seguidamente, Adam Sandler destacó a la pareja de Aniston, a quien conoció en una cita doble que tuvo con la actriz de Una esposa de mentira y su esposa Rachel, en un evento en Los Ángeles.

"Yo la adoro y también a su nuevo novio. Él es un tipo genial", comentó el actor de Un papa genial, Son como niños, Click, Locos de ira, entre otras reconocidas comedias.