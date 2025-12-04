"Es un tipo genial": Adam Sandler feliz por la relación de su amiga Jennifer Aniston con Jim Curtis

Adam Sandler y Jennifer Aniston tienen una conocida amistad de muchos años. |
Fuente: Instagram
Jennifer Aniston y su novio tuvieron una cita doble con Adam Sandler y su esposa
Jennifer Aniston y su novio, Jim Curtis, tuvieron una cita doble con el actor Adam Sandler y su esposa, Jackie. Los cuatro acudieron al evento Mujeres en Hollywood 2025, de la revista Elle, en el Four Seasons de Los Ángeles el último lunes 17 de noviembre.
Si bien la pareja no desfiló en la alfombra roja del evento, sí fueron vistos adentro de un local sentados en la misma mesa que Sandler y su esposa, Jackie, informó US Weekly.
Del mismo modo, se supo que Adam Sandler, de 59 años, presentó a su amiga Jennifer Aniston como "la mejor en muchos sentidos". Asimismo, la actriz de Friends recordó cuando fue reconocida por primera vez en el evento Mujeres en Hollywood en 2011.
"Para la ocasión, Aniston lució glamurosa con un deslumbrante vestido largo de Ralph Lauren en su característico negro. Curtis, por su parte, optó por un esmoquin para la gran noche", describió el citado medio mostrando fotos de Jennifer con su novio Jim en el evento junto a Adam y Jackie.
¿Quién es Jim Curtis, la pareja de Jennifer Aniston?
Jim Curtis es un coach motivacional que se ha ganado gran popularidad en Instagram donde tiene más de 678 mil seguidores. En dicha red social, de acuerdo con CNN, el autor usa "afirmaciones, ejercicios de escritura y lenguaje intencional como herramientas para cambiar su mentalidad".
Por otro lado, Curtis se describe a sí mismo como "conferenciante, hipnocoach y educador" y donde, afirma, que su misión es "cambiar la salud y el bienestar del mundo".
En su página oficial, Jim Curtis cuenta que una enfermedad espinal detectada a los 22 años le permitió cambiar su perspectiva de vida y que decidió dejar sus labores como ejecutivo para poder tener una rutina más saludable.
"No solo transformé mi salud, mi ansiedad y mis relaciones, sino que también he ayudado a miles de personas a liberarse de su pasado y de sus patrones para crear una realidad completamente nueva, llena de conexión, abundancia y amor", explica.