Murió Dabney Coleman, actor de 'Bonanza' y 'Yellowstone', a los 92 años

El reconocido actor Dabney Coleman, estrella de clásicos de los años 80 como Nine to Five y Tootsie, falleció el pasado jueves a los 92 años. Su hija, la cantante Quincy Coleman, confirmó la noticia a The Hollywood Reporter y detalló que el deceso ocurrió en su hogar en Santa Mónica, California. La causa de la muerte no fue mencionada.

"Tal como vivió, atravesó este acto final de su vida con elegancia, excelencia y maestría. Mentor, un héroe y un rey", dijo al medio internacional sobre su padre. Con más de seis décadas dedicadas al arte, Coleman llevó su talento a Yellowstone durante el final de la segunda temporada. El intérprete le dio vida a John Dutton Sr., padre del personaje interpretado por Kevin Costner.

El cocreador de la mencionada serie, Taylor Sheridan, recordó la trayectoria de Dabney Coleman y por qué lo invitó a formar parte del proyecto:

“Tuve la oportunidad de trabajar con Dabney en 2003 y aprendí lecciones invaluables sobre el poder de la simplicidad como artista. Fui testigo de su humildad, gracia y paciencia. Me sentí honrado cuando accedió a aparecer en Yellowstone. Su actuación fue una lección de valentía y honestidad emocional. Dabney Coleman es un tesoro. Se le echará de menos y se le admirará siempre", dijo para Deadline.

Dabney Coleman fue la estrella invitada en "Yellowstone" como el padre de Kevin Costner en el final de la segunda temporada.

Famosos se despiden de Dabney Coleman

Ben Stiller, uno de sus colegas le dio el último adiós a través de su cuenta de X (antes Twitter). "El gran Dabney Coleman literalmente creó, o definió —de una manera única— un arquetipo como actor de personajes inusuales. Era tan bueno en lo que hacía que es difícil imaginar las películas y la televisión de los últimos 40 años sin él".

El actor James Woods compartió una anécdota con Dabney Coleman cuando solían encontrarse en un restaurante: "Él staba siempre ahí, sentado en la cabina número uno, comiendo su característico filete. Lo amé como actor y lo amé aún más cuando nos hicimos amigos. #RIPDabneyColeman"

La carrera de Dabney Coleman comenzó en el teatro, debutando en Broadway con la obra A Call on Kuprin en 1961. Luego se abrió camino en la televisión, apareciendo en series de los años 60 como The Alfred Hitchcock Hour, Rumbo a lo desconocido, Ben Casey y Bonanza.

Su gran éxito fue cuando llegó a formar parte de la sátira Mary Hartman, Mary Hartman que se emitió entre 1976 y 1977 donde le dio vida al alcalde Merle Jeeter. Años más tarde, protagonizó la comedia Cómo eliminar a su jefe, interpretando al director sexista que enfrentaba a los personajes de Dolly Parton, Lily Tomlin y Jane Fonda. Su papel en Tootsie de 1982, junto a Dustin Hoffman, lo consolidó como un villano hilarante.

Otra pérdida en el elenco de Yellowstone

El pasado domingo 31 de marzo Cole Brings Plenty fue reportado como desaparecido en medio de una investigación por violencia doméstica.

A más de una semana, las autoridades fueron alertadas tras el hallazgo de un vehículo abandonado en un área ubicada a unas 43 millas al suroeste de Kansas City, Kansas. Después de una búsqueda, el cuerpo del joven actor fue encontrado en un área boscosa, según informaron las autoridades.

Las circunstancias que rodean la muerte de Cole, cuyo tío Mo Brings Plenty es conocido por su papel en Yellowstone, aún no se conocen, y los agentes continúan investigando el lugar donde fue encontrado para obtener más información sobre lo sucedido.

La última vez que se le vio a Cole Brings Plenty fue el domingo por la noche en la ciudad de Kansas, después de que fuera investigado por un caso de abuso físico que involucró a una mujer durante la mañana de Pascua. Esta persona habría pedido ayuda, lo que llevó a la policía de Lawrence a solicitar su arresto. Cuando los agentes llegaron para detenerlo, él huyó antes de que pudieran atraparlo.

Podcast recomendado El Padrino cumple 50 años de estreno y conversamos con Manuel Eráusquin, uno de los editores del libro Pídelo con respeto. Medio siglo con El Padrino. Es tan bueno este episodio que hasta Francis Ford Coppola estuviera orgulloso de escucharlo. ¡Dale play ahora! Leer más Entendí esa referencia | podcast EER+ 21 Celebramos los 50 años de EL PADRINO con un libro dedicado a ella