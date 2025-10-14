Murió D'Angelo, leyenda del R&B y pionero del neo-soul, a los 51 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cantante y compositor estadounidense D’Angelo, considerado una de las figuras más destacadas del R&B moderno y pionero del movimiento neo-soul, falleció a los 51 años tras luchar contra el cáncer. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado enviado a la revista Variety.

"La estrella brillante de nuestra familia ha apagado su luz en esta vida... Nos duele profundamente que solo nos deje sus recuerdos, pero estamos eternamente agradecidos por la música tan conmovedora que deja", indicaron.

Diversos colegas y amigos le rindieron homenaje en redes sociales. DJ Premier, productor del tema Devil’s Pie, escribió: "Una pérdida muy triste por la partida de D’Angelo. Tuvimos tantos buenos momentos. Te voy a extrañar muchísimo. Descansa en paz, D'. Te amo, King".

D’Angelo lanzó tres discos a lo largo de su carrera: Brown Sugar (1995), Voodoo (2000) y Black Messiah (2014), este último junto a su banda The Vanguard. Su primer álbum combinó el R&B clásico con influencias del hip-hop, mientras que Voodoo estuvo enfocado en el soul. Con ambos trabajos obtuvo cuatro premios Grammy.

¿Quién es D’Angelo?

Nacido como Michael Eugene Archer en Virginia, Estados Unidos; D’Angelo mostró su talento musical desde muy pequeño. A los tres años ya tocaba el piano y más tarde se unió al coro de la iglesia donde su padre era pastor pentecostal. Durante su adolescencia formó parte de varios grupos locales, entre ellos Three of a Kind, Michael Archer and Precise e Intelligent, Deadly but Unique (I.D.U.).

En 1993 firmó contrato con EMI y escribió el éxito U Will Know para el colectivo Black Men United (B.M.U.). Dos años después lanzó su álbum debut Brown Sugar, que permaneció 65 semanas en el Billboard 200 y generó éxitos como Lady, Cruisin y la canción homónima. También participó en el álbum The Miseducation of Lauryn Hill (1998), interpretando el tema Nothing Even Matters.

Durante esa etapa, D’Angelo inició una colaboración con Ahmir 'Questlove' Thompson, baterista de The Roots. Juntos trabajaron en Voodoo, grabado en los estudios Electric Lady de Nueva York.

El éxito del sencillo Untitled (How Does It Feel) y su video musical, en el que D’Angelo aparecía sin camisa, lo convirtió en un símbolo sexual, una imagen que el propio artista trató de evitar. Aunque la gira de Voodoo fue un éxito, el cantante se retiró de la vida pública durante casi una década para trabajar en nuevo material.

A comienzos de la década de 2010, D’Angelo retomó los escenarios con presentaciones en Europa junto a Questlove, donde interpretó versiones de clásicos del soul e introdujo canciones inéditas. Estos temas formaron parte de Black Messiah, su último disco de estudio, publicado en 2014.