Alec Baldwin y su hermano sufrieron aparatoso accidente tras chocar su auto con un árbol en Nueva York

Alec Baldwin y su hermano Stephen Baldwin estuvieron involucrados en un accidente de tránsito cuando su vehículo chocó con un árbol en los Hamptons, una zona ubicada en el sector este de Long Island en el estado de Nueva York, Estados Unidos.

Según informaron Page Six y TMZ, Alec, de 67 años, conducía una camioneta blanca cuyo capó quedó dañado tras el impacto.

De acuerdo con las imágenes, Alec vestía un polo y pantalón gris con zapatillas negras. Stephen, de 59 años, llevaba un suéter impermeable de camuflaje y pantalones cortos de sobre un buzo verde. Ambos fueron vistos conversando con la Policía en el lugar y salieron del vehículo sin heridas de gravedad.

Según los reportes, los hermanos se encontraban en la zona para asistir al Festival Internacional de Cine de los Hamptons.

Alec Baldwin se pronuncia tras el accidente en auto que sufrió con su hermano

Tras el incidente, Alec Baldwin publicó un video en su cuenta de Instagram para informar que él y su hermano se encuentran fuera de peligro.

"Estoy bien, mi hermano Stephen me acaba de visitar", dijo el actor antes de relatar los detalles del accidente.

"Un tipo me cerró el paso con un camión. Un enorme camión de basura del tamaño de una ballena. Era el camión de basura más grande que he visto", explicó.

Alec detalló que, para evitar chocar con el camión, giró bruscamente y terminó impactando contra un árbol.

"Destrocé el auto de mi esposa. Estoy bien, mi hermano está bien", agregó. Posteriormente, agradeció a los oficiales de la Policía de East Hampton que los asistieron: "Fueron muy amables y atentos con todo el asunto".