Murió influencer colombiana 'Baby Demoni' tras pelear con su novio: autoridades investigan el caso

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alejandra Esquín, más conocida en el mundo de Internet y redes sociales como 'Baby Demoni', falleció luego de ser llevada a un centro médico en Bogotá, Colombia, el último martes 14 de octubre “en circunstancias que están siendo investigadas por las autoridades” de dicho país, informaron medios colombianos.

La influencer y modelo, nacida en Bogotá el 2001, se hizo conocida por su contenido sobre maquillaje, moda urbana, y demás videos de su rutina diaria publicados en TikTok (donde tiene más de un millón de seguidores) e Instagram (donde tiene más de 130 mil contactos). “También era conocida por sus modificaciones corporales, que incluían tatuajes y múltiples perforaciones”, señaló El Tiempo.

Del mismo modo, el medio mencionó que, hasta el momento, las autoridades colombianas no han podido entregar un reporte oficial de las causas de la muerte de la joven creadora de contenido. “Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles del fallecimiento de la influencer bogotana”, expresa.

'Baby Demoni' compartió un último video en TikTok el lunes 13 de octubre. En la publicación, la bogotana lució unas llamativas uñas usando una polera azul deportiva, una gorra negra y dejando ver una silla de streamer atrás. Con dicha vestimenta, ella hizo un playback de la canción El amor y la felicidad, de Leo Dan.

Ese mismo día, la colombiana compartió otro video en Instagram cantando la canción Cuando vayas conmigo del fallecido rapero Canserbero. En la publicación, luce una polera blanca y una gorra del mismo color. Ambos videos dejaron ver diversos comentarios de sus seguidores lamentando la noticia de su sorpresivo fallecimiento.

Amigos de 'Baby Demoni' señalan como responsable a su novio conocido como 'Samor one'. | Fuente: Instagram (baby_demoni_)

Amigos de 'Baby Demoni' señalan a novio como responsable de su muerte

El influencer colombiano Robin Alexis Parra Gamboa, conocido en TikTok como 'La Fresa más nea', contó que Baby Demoni le llamó diciéndole que estaba peleándose con su novio conocido como 'Samor One'.

"Estábamos hablando, ella estaba peleando con Samor (su pareja sentimental), colgamos (…) Me siguió enviando audios llorando, diciéndome muchas cosas, que no sabía qué hacer", sostuvo en un video en TikTok.

En ese sentido, contó que la pareja Baby Demoni lo amenazó acusándolo de meterse en su relación, algo que Parra negó, y de acusarlo por la muerte de la modelo. "Yo no le estoy echando la culpa a nadie, yo simplemente estoy diciendo lo que pasó", dijo el influencer.

Por otro lado, la DJ y empresaria colombiana Yina Calderón aseguró que su amiga estuvo peleando con 'Samor' minutos antes de ser trasladada al hospital.

"Ella se puso a pelear con el novio en la casa y yo no sé, todo raro, luego el novio llamó a decir que ella se había colgado (...) En el hospital encuentran huellas de asfixia, o sea, una cosa muy rara. Ojalá este caso no se quede impune", expresó entre lágrimas.

De igual manera, calificó como "bastante raro" el caso de la muerte de la influencer ya que se había hecho operaciones días antes. "Ella hace dos días se había hecho la lipo, los senos, estaba súper feliz, estaba súper contenta con las cirugías, eso está muy raro", mencionó.

Novio de influencer 'Baby Demoni' niega acusaciones en su contra

Por otro lado, el hombre identificado como 'Samor' negó que haya intentado atacar a 'Baby Demoni' con quien mantenía una relación de cinco años.

Por medio de un video en TikTok, reveló que Alejandra Esquin, quien deja en orfandad a un niño de seis años, se desplomó luego de "una fuerte discusión" en la que, según dijo, se enteró de "un par de cosas" que lo afectaron.

"Yo fui la persona que la auxilió, la persona que la llevó a urgencias, la persona que la dejó en urgencias", sostuvo. De igual manera, calificó de "falsas" las versiones que lo señalan como responsable de la muerte de su pareja.

"Hay una persona que sale a hablar mentiras, a hablar lo que no es, a exponer esta situación… por vistas me imagino yo", expresó. Además, mencionó haber recibido mensajes intimidatorios por lo que anunció que pondrá una denuncia. "Ya me están llegando mensajes amenazándome… mañana voy a poner mi denuncia penal", agregó.