Murió Maricarmen Vela, actriz que interpretó a Gloria, tía de Paty en ‘El chavo del 8’

La recordada actriz española nacionalizada mexicana falleció a los 87 años, a solo días de cumplir 88. Participó en exitosas producciones como Papá soltero, Quinceañera y La Rosa de Guadalupe.

Reconocida por su participación en producciones icónicas como El chavo del 8, Papá soltero y Quinceañera, la actriz española nacionalizada mexicana Maricarmen Vela murió el viernes 7 de noviembre. Su trayectoria se extendió por más de seis décadas, consolidándola como una de las figuras más queridas del espectáculo.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) comunicó el fallecimiento a través de su cuenta oficial de Instagram.

“La ANDA lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, ‘Maricarmen Vela’, miembro honoraria de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz”, se lee en el mensaje.

Hasta el momento, no se han revelado las causas de la muerte de Maricarmen Vela.

Lamentamos el sensible fallecimiento de la actriz Maricarmen Vela, nuestra querida "Gloria". QEPD pic.twitter.com/Wyx9MepWzB — Chespirito (@GrupoChespirito) November 8, 2025

Una vida dedicada a la actuación

Nacida en España, Maricarmen Vela llegó a México en la década de 1950, donde inició una prolífica carrera artística en cine y televisión. Su popularidad creció gracias a sus apariciones junto a Roberto Gómez Bolaños en diversos sketches, y por su entrañable papel como Gloria, la tía Paty en El chavo del 8 en 1987.

También fue parte de producciones emblemáticas como Cachún Cachún Ra Ra!, Mujer, casos de la vida real, Simplemente María, Tres mujeres y Carita de Ángel.

Durante los últimos años, la actriz continuó activa en la televisión con participaciones en La Rosa de Guadalupe, Llena de amor, Abismo de pasión, Mi corazón es tuyo, La sombra del pasado y Como dice el dicho. Sus últimos créditos fueron las telenovelas Hijas de la luna y Tenías que ser tú en 2018.