Korina Rivadeneira regresó a Venezuela y comparte emotivo reencuentro con su familia: "Después de 10 años"

Korina Rivadeneira viajó a Venezuela sin Mario Hart lo que avivó rumores de distanciamiento.
Fuente: Instagram (rivadeneirak)
Korina Rivadeneira inició trámites documentarios en Venezuela
Korina Rivadeneira compartió una última foto en sus historias en Instagram mostrando un carnet de identificación otorgado por la República Bolivariana de Venezuela.
Mostrando su rostro lleno de felicidad, la exactriz de Mi amor, el wachimán reveló el motivo por el cual tuvo que viajar a su país. “Al fin (…) Créanme, la cara no lo quieren ver (…) Ahora sí puedo empezar mis trámites”, escribió la modelo en su publicación.
No obstante, no todo fue felicidad para Korina Rivadeneira durante su estadía en Venezuela. Horas antes, mostró las dificultades que viene pasando revelando que se fue la luz y mostrando las colas para que los ciudadanos puedan solucionar dicho percance.
“Colas y colas (…) Ayer se fue la luz, esperemos que no se vaya hoy. Es Venezuela”, comentó Korina poniendo un emoji de la bandera del país llanero. Acto seguido, difundió otra imagen donde aparece su rostro a oscuras. “Se fue la luz”, escribió mostrando su lamento.
Korina Rivadeneira revela que le diagnosticaron alopecia
Korina Rivadeneira reveló que fue diagnosticada con alopecia, una condición médica asociada a la caída del cabello. A través de un video publicado en Instagram, la actriz contó cómo empezó su preocupación y el proceso que siguió para recuperarse.
La venezolana explicó que el problema comenzó hace cinco meses, cuando estuvo sometida a una fuerte carga laboral y con poco descanso.
Según su testimonio, la situación la llevó a preocuparse cada vez más, pues notaba que el cabello se le caía constantemente. "Me despertaba y ya había pelo en la cama. Me bañaba y me salía un montón de pelo. Luego me peinaba y salía un montón más", detalló.
Para su tratamiento, dijo que le recetaron una combinación de sprays, pastillas y sesiones de mesoterapia con vitaminas y proteínas. Con el paso del tiempo, los resultados fueron positivos.
"Ya no se me cae el pelo y, sobre todo, estoy aprendiendo a escuchar mi cuerpo, mis emociones y a pedir ayuda cuando lo necesito", explicó.
En ese sentido, mencionó la importancia de buscar apoyo profesional para evitar que el estrés afecte la salud. “Hay muchas personas que pasan por esto y saben de lo que estoy hablando. No tengas miedo de buscar ayuda profesional, porque, de verdad, todo vuelve a la normalidad, y hasta mejor", concluyó.