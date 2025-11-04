Últimas Noticias
Korina Rivadeneira regresó a Venezuela y comparte emotivo reencuentro con su familia: "Después de 10 años"

Korina Rivadeneira fue recibida por sus amigos y familiares en el aeropuerto de Caracas.
Harold Quispe

¿Y Mario Hart? A pesar de quedarse varada en Caracas, Korina Rivadeneira mostró su alegría al ver a sus amigos y familiares, quienes la esperaban en el aeropuerto del país llanero.

Korina Rivadeneira regresó a Venezuela. La modelo y exchica reality dejó el Perú para viajar sola a su país natal luego de diez años y reencontrarse con sus amigos y familiares, quienes la esperaban en el aeropuerto metropolitano de la ciudad de Caracas protagonizando un emotivo momento lleno de efusividad y nostalgia.

Fue por medio de un video compartido en sus historias en Instagram que la esposa de Mario Hart mostró su reencuentro familiar. En las imágenes, Korina aparece sonriente llegando con su equipaje al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar donde estaba su hermana, su tía, su sobrina, y demás amigos y familiares de la exintegrante de Esto es guerra.

En el registro audiovisual se puede como Rivadeneira es abrazada por sus seres queridos dejando caer unas lágrimas de felicidad tras estar con ellos después de vivir tantos años en el Perú junto con el piloto y padre de sus dos hijos.

“Llegué a Venezuela. Me reencontré después de diez años con mi hermana, abracé a mi sobrina, mi cuñado, mi tía, mi abuelito. Nos quedamos varados en Caracas. Gracias a eso me reencontré con mi mejor amiga de la infancia y seguimos”, escribió la también personalidad de televisión.

Para la exactriz de Al fondo hay sitio volver a su país natal tuvo un significado especial mostrando una gran carga emocional de ver a los suyos tras salir del país llanero por la crisis política y social que vive hasta la actualidad.

“Fue muy fuerte volver a casa después de tanto tiempo. Sentí que todo había cambiado, pero a la vez, que el amor de mi familia seguía intacto. No hay palabras para describir lo que viví al verlos nuevamente”, mencionó Korina en diálogo con sus seguidores.

Korina Rivadeneira viajó a Venezuela sin Mario Hart lo que avivó rumores de distanciamiento.
Korina Rivadeneira inició trámites documentarios en Venezuela

Korina Rivadeneira compartió una última foto en sus historias en Instagram mostrando un carnet de identificación otorgado por la República Bolivariana de Venezuela.

Mostrando su rostro lleno de felicidad, la exactriz de Mi amor, el wachimán reveló el motivo por el cual tuvo que viajar a su país. “Al fin (…) Créanme, la cara no lo quieren ver (…) Ahora sí puedo empezar mis trámites”, escribió la modelo en su publicación.

No obstante, no todo fue felicidad para Korina Rivadeneira durante su estadía en Venezuela. Horas antes, mostró las dificultades que viene pasando revelando que se fue la luz y mostrando las colas para que los ciudadanos puedan solucionar dicho percance.

“Colas y colas (…) Ayer se fue la luz, esperemos que no se vaya hoy. Es Venezuela”, comentó Korina poniendo un emoji de la bandera del país llanero. Acto seguido, difundió otra imagen donde aparece su rostro a oscuras. “Se fue la luz”, escribió mostrando su lamento.

Korina Rivadeneira contó que se fue la luz en Venezuela y reveló inicio de trámites documentarios.

Korina Rivadeneira revela que le diagnosticaron alopecia

Korina Rivadeneira reveló que fue diagnosticada con alopecia, una condición médica asociada a la caída del cabello. A través de un video publicado en Instagram, la actriz contó cómo empezó su preocupación y el proceso que siguió para recuperarse.

La venezolana explicó que el problema comenzó hace cinco meses, cuando estuvo sometida a una fuerte carga laboral y con poco descanso.

Según su testimonio, la situación la llevó a preocuparse cada vez más, pues notaba que el cabello se le caía constantemente. "Me despertaba y ya había pelo en la cama. Me bañaba y me salía un montón de pelo. Luego me peinaba y salía un montón más", detalló.

Para su tratamiento, dijo que le recetaron una combinación de sprays, pastillas y sesiones de mesoterapia con vitaminas y proteínas. Con el paso del tiempo, los resultados fueron positivos.

"Ya no se me cae el pelo y, sobre todo, estoy aprendiendo a escuchar mi cuerpo, mis emociones y a pedir ayuda cuando lo necesito", explicó.

En ese sentido, mencionó la importancia de buscar apoyo profesional para evitar que el estrés afecte la salud. “Hay muchas personas que pasan por esto y saben de lo que estoy hablando. No tengas miedo de buscar ayuda profesional, porque, de verdad, todo vuelve a la normalidad, y hasta mejor", concluyó.

Korina Rivadeneira dejó el Perú y retornó a su país Venezuela luego de diez años.

Korina Rivadeneira Mario hart Venezuela

