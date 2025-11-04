Korina Rivadeneira regresó a Venezuela y comparte emotivo reencuentro con su familia: "Después de 10 años"

Korina Rivadeneira regresó a Venezuela. La modelo y exchica reality dejó el Perú para viajar sola a su país natal luego de diez años y reencontrarse con sus amigos y familiares, quienes la esperaban en el aeropuerto metropolitano de la ciudad de Caracas protagonizando un emotivo momento lleno de efusividad y nostalgia.

Fue por medio de un video compartido en sus historias en Instagram que la esposa de Mario Hart mostró su reencuentro familiar. En las imágenes, Korina aparece sonriente llegando con su equipaje al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar donde estaba su hermana, su tía, su sobrina, y demás amigos y familiares de la exintegrante de Esto es guerra.

En el registro audiovisual se puede como Rivadeneira es abrazada por sus seres queridos dejando caer unas lágrimas de felicidad tras estar con ellos después de vivir tantos años en el Perú junto con el piloto y padre de sus dos hijos.

“Llegué a Venezuela. Me reencontré después de diez años con mi hermana, abracé a mi sobrina, mi cuñado, mi tía, mi abuelito. Nos quedamos varados en Caracas. Gracias a eso me reencontré con mi mejor amiga de la infancia y seguimos”, escribió la también personalidad de televisión.

Para la exactriz de Al fondo hay sitio volver a su país natal tuvo un significado especial mostrando una gran carga emocional de ver a los suyos tras salir del país llanero por la crisis política y social que vive hasta la actualidad.

“Fue muy fuerte volver a casa después de tanto tiempo. Sentí que todo había cambiado, pero a la vez, que el amor de mi familia seguía intacto. No hay palabras para describir lo que viví al verlos nuevamente”, mencionó Korina en diálogo con sus seguidores.