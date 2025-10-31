Flavia Laos expone las huellas que la psoriasis dejó en su rostro y cuerpo [VIDEO]

La actriz e influencer Flavia Laos utilizó sus redes sociales para compartir imágenes de las huellas que le ocasiona la psoriasis en su piel. La publicación la realizó en el marco del Día Mundial de la Psoriasis, conmemorado el 29 de octubre.



La modelo compartió tres fotografías en las que mostró su rostro, espalda y hombro con manchas rojas. Junto a las imágenes, publicó un mensaje en el que admitió que le costó hablar del tema públicamente, pero decidió hacerlo para poder ayudar a otras personas que también padecen esta condición.

"No ha sido fácil abrirme de este tema con ustedes porque fue algo que me causó inseguridad por mucho tiempo, pero finalmente lo hice y recibí muchos mensajes bonitos y sobre todo gente agradeciéndome porque tienen lo mismo y se sentían solos en el proceso", comentó.

"Quiero compartir que yo también vivo con esta condición, y aunque a veces ha sido un reto, aprendí a no dejar que me defina ni me detenga. La psoriasis no me quita las ganas de seguir creando, soñando y creciendo. Al contrario, me enseñó a aceptar mi cuerpo con amor y a valorar mi fortaleza. A todas las personas que también la viven, no están solas. Somos mucho más que una piel, y nada puede apagar nuestra luz", agregó.

¿Cómo se enteró Flavia Laos de que tenía psoriasis?

A mediados de octubre, Flavia Laos reveló que fue diagnosticada con psoriasis guttata, una enfermedad autoinmune que afecta la piel y que, según explicó, no tiene cura.

Contó que los primeros síntomas aparecieron en 2024, durante un periodo de estrés y tras la muerte de su abuelo. En un inicio, pensó que las erupciones eran producto de una reacción alérgica, pero al persistir los síntomas decidió acudir al médico.

"Como siempre, yo me creía una máquina, hasta que mi cuerpo comenzó a hablar por sí solo", expresó la actriz. "Nunca había escuchado de eso y me puse a investigar. Resulta que es una enfermedad autoinmune. El doctor me dijo que no se sabe qué la causa, pero muchas veces aparece tras una infección o por estrés", contó.

Flavia Laos padece enfermedad crónica en la piel. | Fuente: Instagram: Flavia Laos