"Juntos para siempre": Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron y comparten emotivas fotos de su boda

Recién casados. Natalia Salas y Sergio Coloma contrajeron matrimonio civil este miércoles 5 de noviembre. La actriz peruana, quien continúa con su tratamiento médico debido al cáncer de mama, compartió las primas fotos de su unión con el empresario y padre de su hijo.

Fue mediante su cuenta oficial de Instagram que la recordada 'Andrea' de la serie Al fondo hay sitio publicó un carrusel de fotografías donde se luce con su —ahora— esposo. En las imágenes, tanto Natalia como Sergio muestran sus anillos de casados mostrando una grata sonrisa.

La también conductora de televisión luce un conjunto blanco con un sombrero ancho que tiene un moño del mismo color. Además, se puede ver a recordada actriz de Eres mi bien sosteniendo un buqué con flores blancas.

En otra imagen, la también animadora infantil aparece con su pequeño hijo Leandro que acompañó a la pareja en su matrimonio. "Nos casamos. Oficialmente, señora Coloma", expresó Natalia Salas, quien horas antes compartió la foto de una tarjeta con el mensaje: "Hoy es el gran día, juntos para siempre".

Del mismo modo, el propio Sergio Coloma también mostró una foto en sus historias en Instagram mostrando su anillo junto a su esposa, quien se destaca muy feliz. "Nos casamos", sostuvo.

Por otro lado, diversas personalidades de televisión felicitaron a la pareja por contraer matrimonio. "¡Felicidades, Nat! Mucho amor para ustedes siempre", señaló Milene Vásquez. "Me muero. ¡Que bellos! Qué vivan los novios", expresó Mayra Goñi. "¡Hermosa!", escribió la actriz y modelo Fiorella Flores.

Natalia Salas y Sergio Coloma se convirtieron en esposos al casarse por civil este miércoles.Fuente: Instagram

Natalia Salas aseguró seguir adelante con su boda tras revelar cáncer en vértebra

Natalia Salas sigue firme con su boda luego de revelar el regreso de cáncer que enfrentó años atrás. La actriz aseguró que se casará con Sergio Coloma el 15 de noviembre manteniendo así los planes con su novio, quien le dedicó un emotivo mensaje demostrándole su amor y apoyo.

Fue ante las cámaras de Magaly TV: La Firme que Salas mencionó que “nada va a derrumbar” su próximo matrimonio. “De ninguna manera. ¿Qué va a pasar? De nuevo quimio, no quiero casarme pelona, es horrible, no quiero de nuevo, pero sí tengo que hacer lo que tengo que hacer”, sostuvo.

Además, resaltó que tanto ella como Sergio decidieron continuar con la celebración de su boda luego de su primer compromiso en agosto de 2021. “Él me dijo: 'Tranquila, que no importa lo que vaya a ser, vamos a hacerlo juntos, yo voy a estar a tu costado para bien, para mal'”, aclaró desde su viaje en una isla del Caribe.

"Entonces, ahora con más ganas nos queremos casar, vamos a celebrar más todavía. Por eso, he dejado de hacer algunas cosas. Y claro, las piruetas que quería hacer en la boda, lamentablemente no las voy a poder hacer, ya para algún aniversario haremos la versión 2.0 de ¡Sergio!”, manifestó la también presentadora de televisión.

Natalia Salas y Sergio Coloma anunciaron su matrimonio

Natalia Salas y Sergio Coloma anunciaron su matrimonio tras siete años de relación. La noticia fue compartida a través de un video en redes sociales que, en su inicio, generó gran desconcierto al referirse al fin de su noviazgo.

"Estos últimos días han estado llenos de sentimientos y de toma de decisiones. Ustedes siempre han estado en todas nuestras etapas y por eso queríamos contarles: oficialmente nuestro noviazgo llega a su fin", expresaron antes de estallar en felicidad para decir: "¡Nos vamos a casar!". Sin embargo, no dieron la fecha exacta de la boda.

La pareja confirmó su relación en 2017 y se comprometió en agosto de 2021. No obstante, sus planes de boda fueron postergados debido al diagnóstico de cáncer de mama que Natalia recibió en septiembre de 2022. Pese al mal momento, la actriz siempre tuvo claro que su enfermedad no impediría su matrimonio con el empresario.

"Mi compañero hermoso (…) ¡Cómo te amo, carajo! Me amas tan bonito, que no hay día que no agradezca porque seas el papá de Leandro y mi amado marido. Gracias, gracias, gracias", expresó la actriz al iniciar su tratamiento.