Murió a los 54 años Xava Drago, vocalista de la banda mexicana Coda

Xava Drago, vocalista de la banda mexicana de rock Coda, murió luego de enfrentar durante meses un agresivo cáncer de estómago. En los últimos meses mantuvo contacto frecuente con sus seguidores, a quienes compartía actualizaciones sobre su estado de salud, se despidió e incluso alcanzó a anunciar un nuevo disco.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial emitido por la agrupación en sus redes sociales.

"Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xava ha partido", se lee al inicio de la publicación.

Tras expresar sus condolencias a la familia, la banda agradeció a todas las personas que brindaron apoyo y acompañaron al músico durante su lucha contra la enfermedad.



"Queremos agradecer a los fans, los amigos, los médicos, la familia de Xava y a todos los que dieron su corazón y apoyo para acompañarlo hombro a hombro en este difícil camino, camino que hoy, tristemente, llegó a su fin", agregaron.



A pesar de someterse a un complejo tratamiento, los doctores habían desahuciado a Drago tras su diagnóstico de cáncer en 2024.

La despedida de Xava Drago

Cinco días antes de que se confirmara su muerte, Xava Drago compartió un mensaje en su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo de sus seguidores durante su lucha contra la enfermedad.

También reconoció que los tratamientos no habían dado resultado y que los doctores ya no podían hacer más por su salud. Además, aprovechó la oportunidad para anunciar el lanzamiento de un nuevo material musical.

"Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando, desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí", señaló en un comunicado. "Solo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofia; a todos los Staff y Crew que trabajaron conmigo alguna vez; managers y promotores; a todos mis compañeros artistas, por tanta buena onda; pero sobre todo a los fans, que han estado conmigo durante tantos años y se han portado como unos ángeles, lo único que me queda, es que pronto tendrían material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas", concluyo.

El adiós de su familia

Tras darse a conocer la noticia, la familia de Xava Drago compartió un mensaje de gratitud hacia quienes los acompañaron a lo largo de su vida: "A nombre de la familia Aguilar Hurtado: su padre, sus hermanas, sus hijas, sus sobrinos, su cuñado y Ela agradecemos de corazón todo el amor, apoyo y bendiciones que Xava recibió a lo largo de su vida. Nos deja un vacío enorme…. Eternamente Xava Drago".

En redes sociales también se difundió una imagen del cantante con los brazos abiertos frente a un micrófono, acompañada de un texto que habría dejado preparado para su despedida.

"Reconocer y aceptar que estamos en este mundo de paso es un enorme puerta para abrazar la vida gozarla y disfrutarla. Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté 'rocanrolie', pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí. Para cuando están leyendo estas líneas yo ya habré cruzado hacia ese lugar donde no existe el dolor y donde podré descansar tranquilo y en paz, y lo más importante, podré estar en compañía de mi hermosa madre. Gracias nuevamente a todos por tanto amor buena vibra y mucho rock and roll. Me despido con mucho amor para todos", se lee en el mensaje.

Coda es una banda mexicana de rock en español , formada en 1989. La banda tuvo mucho éxito a principios de los 90, lanzando cuatro álbumes . A finales de esa década, la banda sufrió varios cambios de formación; se disolvió en el 2000, pero resurgió en el 2002 con una nueva formación, pero siempre con Xava Drago como vocalista.

Logró tener éxitos musicales como Aún, Suelto el deseo, Tócame, Eternamente sin ti no sé continuar y Veinte para las doce.