"Perú, locura máxima": Ibai resalta apoyo de peruanos al pan con chicharrón en su 'Mundial de desayunos'

Ibai califca de "locura total" al Perú por difusión de 'Mundial de desayunos' y cantidad de likes al pan con chicharrón. | Fuente: TikTok (ibaillanos)

Perú es clave. Ibai Llanos no pudo ocultar su sorpresa ante el gran apoyo de los peruanos al pan con chicharrón ante los chilaquiles mexicanos. Por medio de sus redes sociales, el popular streamer español publicó un video donde destacó al plato nacional resaltando la difusión de su ‘Mundial de los desayunos’ en distintas plataformas en nuestro país.

En la publicación difudida en Instagram y TikTok titulada “Lo siento mexicanos”, Ibai se disculpó con los ciudadanos del país azteca por no presentar un correcto plato de chilaquiles, ya que usuarios cuestionaron la contundencia del ejemplar mostrado.

“No saben la ola de comentarios que he recibido por parte de mexicanos y mexicanas respecto a los chilaquiles que hice el otro día. Tienen razón, tengo que reconocerlo. He visto los chilaquiles auténticos mexicanos y es verdad que son diferentes”, comenzó diciendo el influencer a sus millones de seguidores.

“Les pido perdón y me comprometo que cuando vaya a México, que por cierto voy este año, voy a probar los mejores chilaquiles de México. Díganme el sitio y les diré las diferencias”, sostuvo el creador de contenido.

Ibai Llanos Garatea, conocido como Ibai, es un popular streamer español deportivo. | Fuente: Instagram (ibaillanos)

Ibai sobre apoyo al pan con chicharrón: “Locura máxima en Perú”

Por otro lado, Ibai se mostró sorprendido ante el inesperado apoyo que tuvo el pan con chicharrón en ‘likes’ y comentarios en sus redes sociales destacando el plato como uno de los favoritos para llevarse el ‘Mundial de los desayunos’.

“Lo segundo, los peruanos están mal de la cabeza. Los chilaquiles estén bien, o estén mal, los peruanos están mal de la cabeza”, exclamó el streamer mostrando las capturas de los mensajes en favor del platillo peruano.

En ese sentido, Ibai mencionó la gran difusión que tuvo su 'Mundial de los desayunos' en el Perú tanto en televisión, radio, internet, redes sociales y demás plataformas.

“Esto no para de hablarse en Perú. Ha salido en la televisión y tiene más de un millón y medio de likes. Esos chilaquiles me los hace el mejor cocinero de México y a los peruanos les daba igual, pero locura máxima en Perú. Perú, locura”, concluyó.

¿En qué consiste el ‘Mundial de los desayunos’ de Ibai?

Ibai organizó la primera edición del 'Mundial de los desayunos' donde 16 países se enfrentarán para encontrar “la mejor gastronomía del mundo”. Para ello, el también presentador de esports utilizará un formato muy similar al de la Copa del Mundo donde habrá: octavos de final, cuartos de final, seminales y una final.

“¿Cuál es la mejor comida del mundo? ¿Cuál es la mejor gastronomía del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana, la española. Para acabar con el debate, he creado el mundial de los desayunos”, anunció el youtuber en un video en su cuenta de Instagram donde dio a conocer cómo se hará la competencia.

Del mismo modo, Ibai informó que el torneo comenzará este lunes18 de agosto con Perú y México en el primer enfrentamiento.

“Será un mundial como el de toda la vida. Octavos de final. Cuartos de final. Semifinal, final y un ganador. Yo dejaré dos comentarios y ustedes votarán por el país que creen que merece pasar de ronda”, sostuvo.

El pan con chicharrón peruano, ícono del desayuno criollo con camote frito y sarsa criolla. | Fuente: Andina

¿Qué países se enfrentan en el "Mundial de los desayunos" de Ibai?

El 'Mundial de los Desayunos' tendrá a 16 países enfrentándose primero en los octavos de final en "un sorteo totalmente amañado". A continuación, revisa los duelos organizados por Ibai.

Perú vs. México.

Reino Unido vs. Argentina.

Colombia vs. Costa Rica.

Estados Unidos vs. Bolivia.

España vs. Francia.

Guatemala vs. Ecuador.

Japón vs. Chile.

Venezuela vs. República Dominicana.

¿Dónde ver y votar en el "Mundial de los desayunos" de Ibai?

Ibai permitirá a sus 12 millones de seguidores en Instagram poder ver, comentar y votar en el torneo denominado 'Mundial de los desayunos'. Si bien el streamer no informó sobre una transmisión en vivo, las personas pueden entrar a sus redes sociales para ver cómo va la votación y revisar su cuenta oficial de Twitch e Instagram para enterarse sobre cualquier alcance del torneo.