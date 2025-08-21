"Tener respuestas sería genial": Hija de Hulk Hogan expone dudas sobre las circunstancias de la muerte de su padre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hulk Hogan falleció a los 71 años el jueves 24 de julio, y varios medios estadounidenses señalaron que los paramédicos llegaron a la casa del luchador profesional en Clearwater, Florida, después de que presuntamente sufriera un paro cardíaco. Una semana después, People dio a conocer que la causa de muerte del embajador de la WWE fue un infarto agudo de miocardio, comúnmente conocido como ataque cardíaco.

Según los registros médicos, la estrella tenía antecedentes de leucemia y fibrilación auricular, un trastorno común que causa latidos cardíacos irregulares. También se había dado la autorización para que Hogan fuera cremado.

Hija de Hulk Hogan exige más respuestas sobre la muerte de su padre

Brooke Hogan, hija del legendario luchador, publicó en sus historias de Instagram un extenso comunicado sobre lo que sabe y no sabe acerca de la muerte de su padre.

Ella afirmó que recibió "llamadas legítimas de profesionales, desde oficiales de policía hasta enfermeras que supuestamente estuvieron con mi papá el día de su muerte, diciéndome que necesito ver las grabaciones de las cámaras corporales y obtener las cintas del 911, porque supuestamente contienen información que podría arrojar suficiente luz como para cambiar la narrativa".

Sostuvo que esos profesionales "se sienten tan comprometidos por lo que presenciaron que han seguido contactándome e instándome a encontrar respuestas específicas hasta el día de hoy".

Brooke Hogan revela dudas sobre los informes de la muerte de su padre

Hulk Hogan fue sepultado en un funeral privado en Clearwater el martes 5 de agosto, al cual Brooke no asistió.

Dijo no tener información sobre si su padre sería cremado o cuándo. Su hermano Nick le comentó que habría una autopsia, pero Brooke declaró que cualquier información al respecto se mantendría en privado.

No obstante, mencionó que "todas las grabaciones de cámaras corporales y las llamadas al 911 no están disponibles a través de la Ley de Libertad de Información" y que no sabe por qué "están restringidas".

Brooke aseguró que, en última instancia, no tiene "ningún control" sobre la situación y que todo depende de Sky Daily, la esposa de su papá, ya que esas son las "reglas" que le han indicado.

Brooke Hogan estuvo distanciada de su padre

Antes de la muerte de Hulk Hogan, él y Brooke estaban distanciados, y ella se había retirado de su testamento. Sin embargo, negó tener algún "conflicto" con Sky Daily.

"Debo confiar en que mi hermano está haciendo lo mejor posible para obtener respuestas. Al final del día, tener respuestas sería genial, pero nada de eso traerá de vuelta a mi papá. Y mis manos están atadas", dijo Brooke.

También afirmó que ella y su familia ya están "lidiando con suficiente" y que "no volverá a hablar de este tema".

Cabe precisar que el Departamento de Policía de Clearwater estuvo a cabo de la investigación sobre la muerte del luchador.