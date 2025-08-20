Murió Frank Caprio, conocido como 'el juez más amable' de Estados Unidos, a los 88 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Frank Caprio, conocido como 'el juez más amable' de Estados Unidos, falleció a los 88 años tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas.

Fue su propio hijo Frank T. Carpio quien informó a medios internacionales sobre el deceso del popular juez estadounidense quien se hizo viral en diversos países del mundo por su forma tan cordial y conciliadora de tratar los casos en el programa televisivo Caught in Providence.

Del mismo modo, la familia precisó, por medio de un comunicado compartido en el Instagram oficial del juez, que Frank Caprio murió "pacíficamente" después de una "valiente batalla" contra el cáncer de páncreas.

"Amado por su compasión, humildad y creencia inquebrantable en la bondad de la gente, el juez Caprio tocó la vida de millones a través de su trabajo en la sala y más allá. Su calidez, humor y bondad dejaron una marca imborrable en todos los que lo conocían", se lee en la publicación.

En ese sentido, la familia recordó que el juez, nacido en 1936 en la ciudad de Providence, en Rhode Island, será recordado "no sólo como un juez respetado, sino como un devoto marido, padre, abuelo, bisabuelo y amigo".

"Su legado vive en los incontables actos de bondad que inspiró. En su honor, que cada uno nos esforzaremos por traer un poco más de compasión al mundo, como lo hizo todos los días", agregó el post con fotos antiguas de Caprio junto a su familia y seres queridos.

Frank Caprio estuvo internado en los últimos días tras complicaciones por cáncer de páncreas. | Fuente: Instagram (therealfrankcaprio)

¿Qué pedido hizo Frank Caprio antes de fallecer?

Frank Caprio dio un mensaje en redes sociales horas antes de confirmarse su lamentable fallecimiento. Postrado en una camilla, el magistrado compartió un video donde pide a todos sus seguidores orar por él.

"El año pasado les pedí que oraran por mí, y es obvio que lo hicieron porque atravesé un periodo muy difícil. Desafortunadamente he recaído y estoy de vuelta en el hospital", señaló.

"Me dirijo a ustedes una vez más pidiéndoles que me recuerden en sus oraciones. Soy un gran creyente del poder de las oraciones. Creo que el Todopoderoso allá arriba nos está mirando a todos, así que recuérdenme por favor", agregó el letrado.

Asimismo, este miércoles se hizo una última publicación con el propio Frank Caprio echado y alzando el dedo pulgar en señal de lucha.

"El juez (Frank) Caprio desea agradecer sinceramente a todos y cada uno de ustedes por sus oraciones, amor y apoyo mientras está en el hospital. Tu bondad y aliento significan mucho para él (…) Él y su familia están profundamente agradecida. Por favor, mantenlo en tus pensamientos y oraciones hoy", expresó el post.

¿Quién fue Frank Caprio?

Francesco Caprio, conocido como Frank Caprio, fue un juez y político estadounidense que se desempeñó como juez principal del tribunal municipal de Providence, Rhode Island, además de ser presidente de la Junta de Gobernadores de Rhode Island para la Educación Superior.

En 1985 se volvió juez del Tribunal Municipal de Providence alcanzando la fama gracias al programa de televisión Caught in Providence donde destacó por sus profundas reflexiones y su bondad al dictaminar las sentencias de cargos menores algo que llamó la atención del público. En el 2021, fue nominado a un premio Daytime Emmy.

En enero de 2023 Caprio se retiró de la Corte Municipal de Providence tras casi cuatro décadas en funciones por lo que la ciudad renombró la sala del tribunal municipal en su honor.

En diciembre de ese mismo año, el juez reveló que había sido diagnosticado con cáncer de páncreas por lo que pidió a sus seguidores orar por él. "He vivido una vida llena de bendiciones. No voy a permitir que esto defina mis últimos años", exclamó.