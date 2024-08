Nathalie Fay, estrella de 'The Hangover', enfrenta orden de alejamiento tras ser detenida por violencia doméstica

La actriz canadiense se vio envuelta en un altercado con su novio el fin de semana y ahora enfrenta una orden de alejamiento. Según las autoridades, habría golpeado a su pareja en el rostro.

Nathalie Fay, la actriz canadiense conocida por interpretar a la recepcionista del Caesar's Palace en la exitosa comedia The Hangover, fue arrestada por presuntamente agredir a su novio, según informa la prensa internacional.



Fay, cuyo verdadero nombre es Nathalie Tordion, fue detenida el sábado en South Miami, Florida, de acuerdo con TMZ. El portal también publicó una imagen de la actriz tras su arresto, donde se le ve con el cabello recogido y evitando el contacto visual con la cámara.



Según el reporte, la policía acudió tras una llamada realizada por el novio de Nathalie, identificado en el informe como William Brady. TMZ intentó obtener declaraciones de la actriz, pero ella prefirió no hacer comentarios al respecto.



¿Por qué arrestaron a Nathalie Fay?

Según las autoridades, William Brady había ido a recoger a Nathalie para asistir al partido de los Miami Dolphins contra los Washington Commanders. Asegura que, al subir al auto, Nathalie comenzó a interrogarlo sobre dónde había estado antes de recogerla.



Mientras Brady revisaba su teléfono, Nathalie Fay presuntamente le dio un puñetazo en la cara. En ese momento, Brady decidió salir del auto para alejarse de ella. De acuerdo al informe de TMZ, la policía llegó al lugar y arrestó a Nathalie por agresión doméstica.



El medio estadounidense también informó que Nathalie deberá mantenerse a 500 pies de distancia de su novio, tras la orden de alejamiento que él interpuso. Además, no podrá contactarlo por ningún medio, ya sea escrito, redes sociales, llamadas u otra forma de comunicación.



Nathalie Fay ha aparecido en varias comedias populares a lo largo de su carrera, como Old School, Due Date y Blonde and Blonder. Sin embargo, su papel más conocido es el de la recepcionista del Caesar's Palace en The Hangover, donde recibe a Bradley Cooper, Ed Helms y compañía cuando llegan al hotel.

Nathalie Fay en '¿Qué pasó ayer?' (The Hangover).Fuente: Warner Bros.

