Nelly Furtado revela un impactante secreto de su juventud: Las revistas "aclaraban mi piel" y "reducían mis caderas"

Nelly Furtado está reflexionando sobre sus primeros años en la industria musical y el lado oscuro que vivió en ese camino. La estrella del pop se catapultó a la fama en el año 2000 con éxitos como I’m Like a Bird. Uno de los aspectos que más recuerda de esa época es el "excesivo retoque" que sufrían sus imágenes.

"Tengo piel de olivo, y en las fotos solían aclarar mucho mi tono de piel", comparte Furtado, en una entrevista con People. "Además, reducían mis caderas constantemente; siempre las eliminaban en los editoriales".

Estas experiencias la llevaron a componer Powerless, una de las canciones de su segundo álbum, Folklore, lanzado en 2003. En la letra, Furtado expresa: "Pinta mi rostro en tus revistas, haz que parezca más blanco de lo que parece, píntame con tus sueños, aleja mi etnicidad".

¿Por qué Nelly Furtado se siente afortunada?

A pesar de las dificultades que enfrentó, Nelly Furtado guarda buenos recuerdos de su temprana fama y siente que estuvo protegida de las trampas más oscuras del espectáculo que han afectado a muchos de sus colegas en el mundo del pop.

"Me siento muy afortunada y bendecida. Siempre conté con un gran equipo a mi alrededor, que se asemejaba a una familia. Además, creo que me criaron de una manera muy positiva", compartió Furtado a People. Agregó: "Esto me brindó un sentido de asertividad muy sólido. Fue una herramienta invaluable para navegar en la industria".

Nelly Furtado regresa a la música con el disco 7

Después de un tiempo alejada del foco mediático para dedicarse a la crianza de sus hijos (Nevis Gahunia, de 21 años, y sus dos hijos más pequeños, de 6 y 5 años), Nelly Furtado ha hecho su esperado regreso. El viernes 20 de septiembre, lanzó 7, su séptimo álbum de estudio y el primero en siete años.

"La clave para mí con este nuevo álbum es simplemente regresar a la esencia del arte," explica. Este disco también representa su primera colaboración con su hija Nevis, a quien Furtado describe como una nueva versión de sí misma: "Más fuerte, más valiente y más segura".