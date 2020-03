Itziar Ituño confirma que tiene coronavirus. | Fuente: Netflix

La actriz de "La casa de papel", Itziar Ituño quien interpreta a la inspectora Murillo / Lisboa en la serie de Netflix, confirmó que fue diagnosticada con el covid-19.

"Es oficial, desde el viernes 13 tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus", anotó en su cuenta de Instagram.

Itziar Ituño, quien visitó el Perú durante el 2018, aseguró que se trata de un caso leve; pero debe permanecer en cuarentena para evitar contagiar a alguien más. "Mi caso es leve y estoy bien, pero es muy muy contagioso y superpeligroso para la gente que está más debil", sostuvo la actriz de la exitosa "La casa de papel".

La actriz, quien deberá mantener reposo y permanecer en cuarentena, invocó a sus seguidores de Instagram a tomar con seriedad las consecuencias del coronavirus y a respetar las medidas para evitar su propagación.

"Esto no es tontería, ser conscientes, no lo toméis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común", indicó. "Es tiempo de solidaridad y generosidad! De quedarse en casa y proteger a los demás. Ahora me tocan 15 dias en cuarentena y después ¡ya se verá! Cuidáos mucho", concluyó la inspectora Murillo / Lisboa en la serie "La casa de papel".

ACTORES ASUMEN CUARENTENA

Úrsula Corberó, protagonista de "La casa de papel", viajó de Madrid (España) a Argentina para encontrarse con su pareja, Chino Darín, la semana pasada. Desde entonces, han pasado seis días que ambos permanecen recluidos en cuarentena cumpliendo con las recomendaciones gubernamentales para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

"Estoy en cuarentena preventiva desde hace 4 días [al domingo 15] con Úrsula Corberó que viajó desde Madrid el martes 10. Nos sentimos bien pero seguiremos el protocolo de aislamiento. Me estoy informando mucho y creo que todos deberíamos hacer algo en Argentina", escribió Chino Darín sobre su estado junto a la estrella de "La casa de papel". Ella simplemente se limitó a retuitear el mensaje de su pareja.