Nicki Nicole incómoda con preguntas sobre Peso Pluma: "Prefiero que hablemos de música"

Nicki Nicole dejó en claro que ya no quiere hablar más de Peso Pluma. La cantante argentina mostró su incomodidad ante los conductores del programa El Vacilón de la Mañana (Mega 97.9), quienes insistieron en preguntarle por su expareja y cómo es que influyó su relación con el mexicano en su carrera artística.

En efecto, mientras Nicki Nicole buscaba hablar de su nuevo sencillo ‘Ojos Verdes’, videoclip que se estrenará en YouTube este 24 de abril, los periodistas de la radio en Nueva York querían que aclare si Peso Pluma fue importante, o no, para ella en su despegue profesional.

“Aquí no estamos de amigos, aquí estamos para hablar de tu relación con Peso Pluma, ¿te benefició o te perjudicó”, exclamó uno de los conductores conocido como ‘El Pacha’.

Seguidamente, la rosarina de 23 años respondió: “¿Tú quieres hablar de relaciones? No es más ni menos que una relación. Siento que las relaciones empiezan y terminan, tienen algo lindo, pero también tienen su fin. En lo personal estuvo bueno, es parte de un proceso, pero bueno, ya está”.

A pesar de la respuesta de la compositora argentina, el conductor sostuvo: “Yo creo que sí te colaboró (trabajar con él). Yo te conocí a ti por él”. Este cuestionamiento hizo que Nicki Nicole recuerde que tiene una canción con su expareja.

“Nosotros tenemos una canción juntos, que está muy buena. Por eso, cuando nace un poco de lo genuino, como lo que nace con Los Ángeles Azules, es el ejemplo que quería dar. Uno hace una canción desde lo genuino, pero también entra a un nuevo mercado si estás colaborando con alguien de un nuevo país”, explicó.

Nicki Nicole y Peso Pluma confirmaron su noviazgo en noviembre de 2023.Fuente: Instagram

Nicki Nicole: "Prefiero que hablemos más de la música"

Lejos de quedarse callada, Nicki Nicole atinó a recordarle, en tono de burla, al conductor que se separó tras 30 años de matrimonio, algo que el comunicador reveló en el mismo programa.

"Yo no te puedo creer, 30 años, te dejaron sin nada, no tienes ni silla", exclamó la argentina bromeando y provocando la risa de los otros integrantes del programa. "Miren, prefiero que hablemos más de la música. Siento que quedaste enojado, te pido perdón", acotó Nicki Nicole.

No obstante, otro conductor de la radio le preguntó a la cantante: "Nicki, tú que estuviste con él varias veces y lo tuviste cerca, ¿Peso Pluma pesa mucho o es ‘peso pluma’ de verdad?".

Este comentario provocó la risa de Nicky Nicole, quien tapándose la cara señaló: "La verdad prefiero que hablemos más de la música”.

Nicki Nicole no quiso responder sobre la relación que tuvo con Peso Pluma. | Fuente: Instagram

Nicki Nicole terminó relación con Peso Pluma tras presunta infidelidad

Nicki Nicole terminó su relación con Peso Pluma luego de que este fuera grabado agarrando de la mano, y teniendo gestos cariñosos, con una joven de nombre Sonia Sahar en el Super Bowl, en las Vegas, Estados Unidos, en febrero de este año.

Al enterarse de lo sucedido, la artista argentina mandó un comunicado afirmando que se había enterado recién de lo sucedido y anunciando la ruptura de su relación con el intérprete de ‘Bellakeo’.

"El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto (…) Yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy", escribió Nicki Nicole en sus historias de Instagram.

El romance entre ambos cantantes surgió en medio de rumores que poco a poco se fueron confirmando con las fotos que ambos iban subiendo en sus redes sociales. Fue hasta noviembre del año pasado que Nicki Nicole y Peso Pluma, o Doble P, hicieron oficial su relación sin imaginar que tres meses después llegaría a su fin.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis