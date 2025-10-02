Nirvana se libra nuevamente de las acusaciones de pornografía infantil por la portada del disco 'Nevermind'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Spencer Elden, conocido por aparecer de bebé en la icónica portada del álbum Nevermind de Nirvana, volvió a perder en tribunales su intento de demandar a la banda por presunta distribución de pornografía infantil, informa BBC.

Elden tenía cuatro meses cuando fue fotografiado desnudo bajo el agua en 1991 para la portada del disco. En 2021 presentó una demanda contra Nirvana y el fotógrafo Kirk Weddle, alegando que su imagen estaba ligada "para siempre a la explotación sexual comercial" que sufrió de menor y que fue distribuida mundialmente.

El caso ya había sido desestimado en 2022 por el juez federal Fernando Olguin, quien consideró que se presentó fuera del límite de diez años para este tipo de demandas civiles. Posteriormente, una corte de apelaciones permitió reabrir el proceso.

Sin embargo, Olguin volvió a rechazar la denuncia.

Juez descarta que la portada de Nevermind sea pornografía infantil

El juez señaló que, más allá de la desnudez, la fotografía no cumple con los criterios para ser considerada pornografía infantil. Comparó la imagen con una foto familiar de un niño bañándose y subrayó que "la desnudez debe ir acompañada de otras circunstancias que la hagan lasciva o sexualmente provocativa".

También tomó en cuenta factores como la presencia de los padres de Elden durante la sesión, la relación de amistad con el fotógrafo y el hecho de que el propio Elden había obtenido beneficios económicos de su participación en la portada.

Apelará el fallo

Tras la decisión, un abogado de Nirvana celebró el fallo, señalando que la corte liberó a sus clientes del "estigma de falsas acusaciones"

Por su parte, el equipo legal de Elden declaró a Rolling Stone que no está de acuerdo con la resolución y que apelará nuevamente.

"Mientras la industria del entretenimiento priorice las ganancias sobre la privacidad, el consentimiento y la dignidad infantil, continuaremos con nuestra lucha por la conciencia y la rendición de cuentas”, afirmó James R. Marsh, del bufete Marsh Law Firm.