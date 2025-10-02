"Estamos juntos": Marcelo Tinelli confirma reconciliación con Milett Figueroa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Marcelo Tinelli confirmó que su relación con Milett Figueroa sigue en pie. "Nunca dejamos de estarlo", declaró el conductor, quien una semana antes había sorprendido al anunciar su separación de la modelo peruana durante su programa de streaming Estamos de Paso.

El presentador argentino reconoció que se apresuró al hablar de una ruptura. De hecho, su declaración generó varias especulaciones e incluso se mencionó la posibilidad de una supuesta infidelidad.

En conversación con Teleshow, Tinelli explicó que lo sucedido fue parte de los problemas de cualquier relación: "Sí, estamos juntos. La realidad es que nunca dejamos de estarlo. Más que tormentas, hubo unos nubarrones. Por eso después le pedí disculpas, porque era algo que podríamos haber charlado un poco".

En la gala de los premios Martín Fierro 2025, Milett Figueroa adelantó que la relación no había terminado y que todo había sido parte de un malentendido: "Fue una discusión como en todas las parejas, pero se conversó y todo bien".

Marcelo confirma la continuidad de Milett Figueroa en Los Tinelli

Marcelo Tinelli también confirmó que Milett Figueroa continuará formando parte de la segunda temporada del reality familiar Los Tinelli.

"(Milett) va a estar. Separados o no, va a estar. Es lo que también hemos hablado con la gente de Amazon. Dicen: 'lo que sea, es un reality'", aseguró.

Además, adelantó que la madre de la modelo peruana, Martha Valcárcel, también participará en las próximas grabaciones. "Va a estar en el reality Martha. Los que forman parte de mi vida", declaró.

¿Cómo inició la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli?

Septiembre de 2023 fue el inicio de todo. Milett Figueroa debutó en la pista de Bailando 2023 junto a Martín Salwe, pero más allá de la competencia, lo que capturó la atención fueron las miradas cómplices con Tinelli. “Una de las mujeres más hermosas de Latinoamérica”, dijo el conductor en vivo, dejando en claro su interés.

La química se trasladó fuera de cámaras. Pronto llegaron las primeras salidas, como la noche en que fueron juntos al teatro a ver Brujas, protagonizada por Moria Casán.

Aunque Milett aseguró entonces que solo se trataba de "una salida de amigos", al poco tiempo la pareja oficializó su romance con un beso en backstage que quedó registrado por las cámaras del reality.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: cómo la convivencia en Los Tinelli consolidó su vínculo

Lo que comenzó como un juego televisivo rápidamente se convirtió en una relación seria. Milett se integró a Los Tinelli, el reality familiar para Prime Video, que se estrenó en enero de 2025. Su presencia confirmó que el vínculo con Marcelo iba en serio.

Durante meses, compartieron viajes, celebraciones y proyectos. En Año Nuevo de 2024 se mostraron felices junto a la familia del conductor en Buenos Aires, y ese San Valentín él le dedicó un mensaje: “Estoy muy feliz de haberte encontrado en este camino. Te amo”.

Incluso llegaron a sonar rumores de compromiso, luego de que Milett apareciera con un anillo en redes. Sin embargo, meses después, en el pódcast Ouke, ella reveló que se trataba de un regalo de Navidad. Aunque ambos negaron planes de matrimonio inmediato, sí hablaron públicamente de un futuro juntos.