Henry Cavill aparece en fotos nunca antes vistas con "el traje original" de Superman

El cineasta Zack Snyder compartió un par de imágenes inéditas del actor Henry Cavill luciendo "el traje original de Superman". Las fotografías fueron difundidas en sus redes sociales como parte de un recuerdo de los inicios del proyecto.

Como se sabe, Cavill debutó como el Hombre de Acero en Man of Steel (2013), película que superó los 668 millones de dólares en recaudación mundial. Posteriormente, volvió a interpretar al superhéroe en Batman v. Superman: Dawn of Justice y Justice League. En conjunto, las tres producciones alcanzaron cerca de 2 200 millones de dólares en taquilla.

Las fotos de prueba que confirmaron a Henry Cavill como SupermanFuente: Instagram: Zack Snyder

Las imágenes de Henry Cavill con "el traje original de Superman"

La primera imagen muestra a Henry Cavill con el traje completo durante una sesión de prueba; el actor está de pie sobre una estructura de concreto y mirando hacia el horizonte, con un cielo azul como fondo. Junto a la fotografía, Snyder escribió: "El traje original de Superman. Esta foto era innegable".

La segunda imagen corresponde a un primer plano del actor en el mismo escenario. En ella se aprecian los elementos básicos del diseño del traje, como el cinturón amarillo y la trusa roja.

"Con la última imagen que compartí, se la mostramos a WB y todos estuvieron de acuerdo: Henry Cavill era Superman. Ahí fue donde comenzó el viaje. —Feliz Navidad", escribió.

El vestuario que aparece en las fotografías presenta diferencias con el traje utilizado en Man of Steel. En la versión final de la película, el atuendo era más ajustado, con una textura escamada, tonos más oscuros y sin el cinturón amarillo ni la trusa roja.

Las imágenes fueron compartidas como recuerdo del inicio de 'Man of Steel'.Fuente: Instagram: Zack Snyder

Henry Cavill recordó su regreso como Superman en Black Adam

En 2022, Henry Cavill habló sobre volver a usar el traje de Superman para una breve aparición en Black Adam, protagonizada por Dwayne Johnson.

"Fui al estudio de Warner Bros. en el Reino Unido y me volví a poner el traje", dijo durante una entrevista para el 92nd Street Y. "Fue un momento muy fuerte para mí. No estaba seguro de cómo me iba a sentir… si sería algo con una conexión emocional muy fuerte, porque me volví a poner el traje de Man of Steel. Elegí ese en particular por la nostalgia que tiene. Para mí era importante estar ahí y disfrutar ese momento. Es uno de los momentos más importantes de mi carrera. Se siente genial tener la oportunidad de usarlo otra vez".

Semanas después de ese regreso, James Gunn anunció que estaba escribiendo un nuevo guion de Superman, centrado en una etapa más joven del personaje, y que Henry Cavill no formaría parte del proyecto. El actor confirmó la información en sus redes sociales tras reunirse con Gunn y Peter Safran.

"Mi turno de llevar la capa ya pasó”, escribió Cavill, "pero lo que Superman representa nunca lo hará".