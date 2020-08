Niurka Marcos y Edith González trabajaron juntas en la novela "Salomé". | Fuente: Composición

Niurka Marcos se animó a hablar sobre la fallecida actriz Edith González y aseguró que de ella no tiene los mejores recuerdos. La bailarina y cantante comentó que ambas compartieron roles en la novela “Salomé” y en la obra de teatro “Aventurera”, donde la mexicana no fue paciente ni quiso entablar amistad.

En una entrevista para el programa “Sale el sol”, Marcos afirmó que González le trató “feo” y comentó que así era con las demás personas: “Fue una historia horrible de abuso, de maltrato, de grosería de menosprecio, fue muy feo. Horrible”, se le escucha decir.

Además, Niurka afirma que la protagonista de “Doña Bárbara” hablaba mal de Juan Osorio, productor mexicano y su exesposo: “Estaba despotricando de Juan. (Decía) feo, y ella con ese feo. De pronto vino a buscarnos la producción, yo nunca me voy a olvidar de eso porque nunca me ha vuelto a pasar”, aseguró la bailarina.

Ante sus declaraciones, Marcos también agregó que lo mismo pasó con otras actrices ya que González escogía con quien trabajar: “A otras actrices les pasó igual con la difunta porque a la difunta no se le podía poner al lado a una mujer bella y talentosa”, expresó.

¡Sin pelos en la lengua! ¡Niurka sorprende con declaraciones sobre Edith González al asegurar que la maltrató y menospreció! #PájarosEnElAlambre 🐦 en #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/CJa1CqLTyZ — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) August 18, 2020

Finalmente, Niurka aseguró que no le importa si las personas no le creen y aclara que su intención no es hablar mal de Edith González: “No ha nacido la persona que le quite credibilidad a mi palabra porque yo hablo con la verdad”, concluyó.

VÍCTIMA DE CÁNCER

La actriz mexicana Edith González falleció a los 54 años el 13 de junio del 2019. Así lo confirmó la periodista Mara Patricia Castañeda por autorización de la familia de la intérprete de "Salomé" en el programa "Hoy" de Televisa.

De acuerdo con el medio de comunicación, la actriz se encontraba hospitalizada de urgencia al Hospital Interlomas desde ayer por complicaciones con su diagnóstico de cáncer de ovario que se le extendió a otros órganos. Edtih es recordada en nuestro país por su papel más exigente: Bárbara Guaimarán en "Doña Bárbara", junto al actor peruano Christian Meier.