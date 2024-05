Adele revela que quiere volver a ser mamá: "Desearía tener una niña"

Adele desea tener otro hijo. La artista británica, que ya es madre de Angelo, un niño de 11 años fruto de su relación con su exesposo Simon Konecki, reveló que tiene la esperanza de tener una hija. Abrió su corazón ante sus seguidores durante un concierto en el Caesars Palace en Las Vegas, luego de superar una enfermadad que la tuvo alejada de los escenarios.



"Una vez que haya cumplido con todas mis responsabilidades y espectáculos, quiero tener otro bebé. Desearía tener una niña, ya que tengo un hijo varón. Tengo la sensación de que ella podría convertirse en la persona a la que más ame en el mundo, pero también probablemente en quien más me enfade, eso es lo que pienso que sucederá", dijo según informa el Daily Mail.



La famosa intérprete de Rolling In The Deep, quien contrajo matrimonio en secreto con el agente deportivo Rich Paul a finales del año pasado, bromeó diciendo que su futura hija seguramente será una "reina mandona" debido a los padres que tendrá. "¿No creen que ella me pondrá en mi lugar todo el tiempo?", añadió con humor.

¿Por qué Adele se alejó momentáneamente de los escenarios?

Después de verse obligada a cancelar una serie de actuaciones en marzo y abril debido a una enfermedad, Adele regresó al escenario el viernes pasado. En su regreso, reveló al público que tuvo que permanecer completamente en silencio durante casi cinco semanas para recuperar su voz por completo.



"Tuve que guardar reposo vocal. Cuando digo reposo vocal, me refiero a no emitir sonido durante casi cinco semanas". Aunque admitió que no cantar durante tanto tiempo fue "fácil", confesó que le resultó difícil mantenerse completamente en silencio y evitar cualquier tipo de emoción, llegando incluso a sentir cierto desagrado hacia los demás.



"No me importó no cantar durante cinco semanas, pero no poder hablar o reír, tener que guardar completo silencio vocal [fue difícil]. Terminé aborreciendo a las personas y pasando mucho tiempo sola en mi habitación", compartió. Además, bromeó con la audiencia sobre cómo se enferma, sugiriendo que sucede debido a su emotividad y la costumbre de abrazar a la gente entre "lágrimas y mocos".

Adele ha vendido más de 120 millones de discos y sencillos.Fuente: Instagram: @adele

Entre las canciones más conocidas de Adele se encuentran 'Rolling in the Deep', 'Someone Like You' y 'Set Fire to the Rain'.Fuente: Instagram: @adele

Adele es madre de Angelo, un niño de 11 años fruto de su relación con su exesposo Simon Konecki.Fuente: Instagram: @adele

