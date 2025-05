Olga Tañón y la conexión del público peruano con sus clásicos temas como Es mentiroso y Muchacho malo

La Mujer de Fuego ofrecerá un concierto en Lima este sábado. En entrevista con RPP, habló del poder de sus canciones en el público femenino y de lo que significa la felicidad para ella.

Olga Tañón sabe que cuando interpreta sus clásicos en Perú, el público femenino no solo disfruta la música, sino que se toma con humor y picardía las letras. “La mujer peruana es un chiste, porque cuando les canto Muchacho malo, Es mentiroso, empiezan a darle codazos al marido”, recordó entre risas en una entrevista en Encendidos de RPP.

La ganadora de múltiples Grammy contó que sus conciertos en Perú siempre se convierten en un desahogo para muchas asistentes. “Muchas llegan queriéndome dar la responsabilidad del insulto al marido. Eso es una cosa muy fuerte”, dijo. “Pero siempre es chévere. Son canciones que nunca puedo dejar de cantar, especialmente Es mentiroso y Basta ya”, agregó.

Este sábado 17 de mayo, la cantante puertorriqueña volverá a reencontrarse con sus fans peruanos en un show que promete fiesta, emociones y nostalgia. La cita es en el Multiespacio Costa 21, en San Miguel, como parte de su gira internacional Hay Ke Ser Feliz. Esta presentación es auspiciada por Radio MegaMix. "Pónganse bonitos, pero vayan con tenis", advirtió.

Olga Tañón se presenta este sábado en Lima y comparte su cariño con el público peruano. | Fuente: RPP

“Mi felicidad es ver sonreír a mis hijos”

Más allá de la artista explosiva en el escenario, Olga Tañón se mostró en RPP como una mujer profundamente familiar. “Mi felicidad es ver sonreír a mis hijos, verlos satisfechos con el amor de familia”, confesó. "La felicidad está en aprender a quitarte los zapatos y tocar con tus pies la grama".

En uno de los momentos más emotivos de la entrevista, mencionó a su hija Gabriela, quien padece de una rara enfermedad inmunológica, y lo importante que ha sido verla crecer. “Nada me da más felicidad que ver a Gabriela… verla lograr cosas, escribir, decir algo que no me había dicho antes”.

También habló de su conexión con lo cotidiano, de esos pequeños placeres que dan sentido a su día a día: “Amo cocinarle a mis hijos, hacer de todo, hasta planchar y lavar la ropa”. Con la misma naturalidad, añadió: “Me levanto todos los días y digo: ‘Dios mío, gracias’, porque hay gente que ni siquiera puede abrir los ojos”.

“Me gusta escuchar música sacra”

A pesar de ser conocida por sus ritmos pegajosos y sus letras combativas, Olga Tañón reveló que en casa escucha un repertorio completamente distinto. “A mí me gusta escuchar música sacra, The Hillsong, Marcela Gándara… canciones que me ayuden a estar tranquila”, compartió.

Si bien para hacer ejercicio prefiere canciones más movidas, sorprendió al decir que no suele escuchar sus propios temas: “La gente piensa que Olga barre con su propia música. ¡No! Con mi propia música, no”, contó entre risas.

