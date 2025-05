Son Tentación recibió inesperada sorpresa sobre concierto de Olga Tañón en Lima con peculiar juego [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Son Tentación invita al público de radio Megamix a asistir al concierto de Olga Tañón el sábado 17 de mayo. | Fuente: Radio Megamix

Son Tentación recibió una inesperada sorpresa sobre el concierto que realizará Olga Tañón el sábado 17 de mayo en Costa 21, en distrito de San Miguel, en Lima, como parte de su gira Hay Ke Ser Feliz.

Las cantantes Gretell Sanabia, Mariale Salazar y Sonali Oré estuvieron este viernes en Radio Megamix donde realizaron un misterioso juego que les hizo el conductor Alex Lora.

¿Qué pasó? Resulta que, con los ojos cerrados, las mencionadas integrantes de Son Tentación sacaron unos papeles donde se lee el siguiente mensaje: “Son Tentación abrirá el concierto de Olga Tañón“. Al abrir los ojos, las cantantes mostraron su sorpresa al enterarse que cantarán junto a 'La mujer de fuego', por lo que no dudaron en entonar sus temas.

Es así como se confirma que Son Tentación, la primera orquesta femenina de salsa del Perú, será parte del concierto de la icónica artista puertorriqueña. Las jóvenes, incluidas Mirella Paz y Gretell Sanabia, realizarán el pre-estelar en el esperadísimo evento celebrado en el mes de la Madre.

Con su propio estilo que mezcla sabor, fuerza y sentimiento, Son Tentación cantará sus exitosos temas como: Soltera.com, Déjala, Tu Falta de Querer y sus más recientes lanzamientos Peligroso Amor y Con otra.

Olga Tañón, la Mujer de Fuego, regresa al Perú para encender el escenario en Costa 21. | Fuente: Instagram (olgatanonofficial)

Olga Tañón se presentará el sábado 17 de mayo en Costa 21

Olga Tañón regresa al Perú con su tour Hay Ke Ser Feliz, una gira que promete baile, alegría y, por supuesto, mucha música. La cantante puertorriqueña, conocida como La reina del merengue, estará el sábado 17 de mayo en el Multiespacio de Costa 21, en San Miguel, para hacer disfrutar a su público con las canciones Es mentiroso y Muchacho malo, además de presentar su más reciente éxito El reclamo.

Con el auspicio de radio Megamix, del GRUPORPP, la cantante llegará a Lima después de pasar por Londres (20 de marzo), Madrid (21 de marzo) y Dallas (4 de abril). Con un show totalmente renovado, la gira no solo celebrará la trayectoria de la artista, sino que también llevará un mensaje claro: la felicidad está en la música y en los momentos que compartimos con quienes amamos.

¿Dónde comprar las entradas para Olga Tañón en Lima?

Las entradas para el concierto de Olga Tañón se encuentran disponibles en la página web de Teleticket. Las personas que quieran ir al evento puedan adquirir hasta el 11 de mayo un 20% de descuento por el Día de la Madre.

Precio de entradas para el concierto de Olga Tañón

Promo mamá (Hasta el 11 de mayo)

Work Show-Box completo . s/ 3,600.



. s/ 3,600. Work Show-Box individual . s/ 360.



. s/ 360. VIP (de pie) . s/ 275.



. s/ 275. General. s/ 189.

Precio regular (Hasta el 17 de mayo)

Work Show-Box completo . s/ 4,360.



. s/ 4,360. Work Show-Box individual . s/ 436.



. s/ 436. VIP (de pie) . s/ 332.



. s/ 332. General. s/ 229.

Las cantantes de Son Tentación estuvieron en Radio MegaMix con el conductor Alex Lora.Fuente: Radio Megamix

Olga Tañón compartió en RPP su faceta de artista y su rol como madre

Semanas atrás, Olga Tañón compartió en RPP detalles íntimos sobre cómo equilibra su exitosa carrera artística con su rol como madre, dejando claro que, pese a los reflectores, en casa es una mujer completamente "normal".

“Soy como una mamá normal. Mucha gente me pregunta si cocino, y sí, ¡me encanta cocinarles a mis hijos! Atenderlos, lavar ropa. Aunque siempre he tenido ayuda, me gusta hacerlo yo porque eso fue lo que me enseñó mi mamá en Puerto Rico”, expresó con emoción en el programa Encendidos, de RPP.

Olga Tañón, conocida por su energía arrolladora y carisma en el escenario, reveló que su faceta hogareña es igual de apasionada. “Cuando llego a casa no me voy a un restaurante, llego a cocinar para mis hijos, para que sepan que mami llegó. Eso les gusta a ellos”, añadió.

Con una hija de 29 años y dos hijos más jóvenes —uno de ellos próximo a graduarse y otro por iniciar su vida laboral en EE. UU.— la artista asegura que ha aprendido a organizar su agenda para no alejarse mucho tiempo de su familia: “No sirvo para estar tanto tiempo afuera. Si me voy mucho, me llevo a mis hijos”, confesó entre risas.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis