"¡Arriba Perú!": Novia de Oliver Sonne luce camiseta de la selección y se une a la afición para alentarlo

Isabella Taulund, novia del futbolista Oliver Sonne, demostró su incondicional apoyo durante el reciente partido Perú vs. Argentina en Estados Unidos por la Copa América 2024. Luciendo con orgullo la camiseta de la selección, se unió a la afición en las gradas, destacando por su entusiasmo y pasión.

Su presencia no pasó desapercibida, ya que se integró plenamente con los hinchas, animando fervorosamente al '19' en lo que va del encuentro. Este gesto de amor y dedicación no solo resalta la fortaleza de su relación, también el fervor con el que apoya la carrera de su pareja en el mundo del fútbol.

El viaje de Isabella Taulund de Dinamarca a Estados Unidos no fue en vano, ya que, para el partido entre Perú vs. Argentina, Oliver Sonne es titular tras la lesión de Andy Polo mientras calentaba. "¡Arriba Perú!", escribió en sus historias de Instagram donde luce los colores de la selección y también compartió fotos del estadio.

Isabella Taulund, pareja de Oliver Sonne, viajó a Estados Unidos para alentar a Perú y al futbolista.Fuente: @isabellataulund

Helena Christensen, supermodelo, fotógrafa danesa y tía de Oliver Sonne, lució los colores de la selección en el estadio.Fuente: @helenachristensen

Oliver Sonne también recibió la visita de su familia en la Copa América 2024

La ‘Bicolor' necesita una victoria -y que Canadá no gane en su partido contra Chile- para continuar en el torneo, lo que hace que el enfrentamiento contra los actuales campeones del mundo sea una tarea harto complicada.

En este escenario, cada muestra de apoyo será fundamental para los dirigido por Jorge Fossati, especialmente para Oliver Sonne, quien contará con el aliento de su familia desde las gradas del Hard Rock Stadium en Miami.

La familia del 'Vikingo' expresó su entusiasmo y apoyo en las redes sociales, compartiendo imágenes de su llegada a Miami. En las fotos, se les ve posando en una playa del lugar y manifestando su emoción con un mensaje: "Listos para la Copa América: Argentina vs. Perú".

¿Quién es la novia de Oliver Sonne?

Oliver Sonne ha venido cautivando a la afición desde que se unió a la Selección Peruana, en octubre de 2023. Sin embargo, detrás de su habilidad en el campo, hay una historia de amor que ha permanecido en las sombras hasta ahora: su relación de siete años con Isabella Taulund, a quien describe como "una gran parte" de su vida.

Oliver decidió abrir su corazón y compartir por primera vez detalles sobre su pareja, una deportista a quien conoció siendo apenas un adolescente de 16 años. En una entrevista con el podcast Sin Cassette, Sonne reveló lo importante que ha sido el apoyo incondicional de Isabella durante su transición a Perú y cuáles son los planes que tienen a futuro.

"La respeto mucho. Cuando me mudé aquí, ella fue la primera en decir que vendría y me apoyaría todos los días. Eso fue muy importante para mí, porque ella es una gran parte de mi vida y yo no quería vivir solo". comentó. Continuó diciendo: "Ella detuvo su carrera en Copenhague, se mudó aquí conmigo y por eso la respeto mucho".

