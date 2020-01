Joaquin Phoenix mencionó al fallecido actor Heath Ledger en su discurso, tras recibir el premio a Mejor actor en los SAG Awards 2020. | Fuente: AFP

“Estoy parado aquí sobre los hombros de mi actor favorito: Heath Ledger”, fueron las palabras de Joaquin Phoenix, tras recibir el premio a Mejor actor en los SAG Awards 2020. Un detalle, un gesto, un saludo sobre el recuerdo del fallecido intérprete de “Joker”, quien —al igual que él—sorprendió al mundo con su desempeño en la piel del payaso de Gotham.

El actor de 45 años está cerca de alzar el galardón a Mejor actor principal en los Oscar 2020, pero eso no es lo más interesante que se lee y escucha sobre él. Es un activista por el medio ambiente, vegano, introvertido y siempre usa el mismo traje en todas las premiaciones: en fin, una agradable persona, pero un fracaso como estrella de cine en Hollywood.

Y es eso lo que más llama la atención de Joaquin, pues no vive como una “estrella”. Es un hombre que no se adapta al término, y parece no creerse todavía que sí es una celebridad, porque se siente como cualquiera que habita este planeta. Esto último curiosamente se relaciona con su fuerte activismo contra el cambio climático y el consumo de carne animal.

La clave es el respeto. Joaquin Phoenix deja salir las palabras cuando se trata del planeta o reconocer el trabajo de alguien más. No tiene redes sociales, rehúye de las entrevistas, y protege su intimidad cuidadosamente. El actor de “Joker” aprovecha sus discursos durante la temporada de premios para expresarse, pero aún cuando sube al escenario evidencia un atisbo de timidez.

INCOMODIDAD ANTE LAS SITUACIONES SOCIALES

Una de las imágenes más recordadas del artista debe ser cuando se anunció su nombre en la categoría de Mejor actor en los Globos de Oro. Como con una mueca de fastidio, Joaquin Phoenix se puso de pie para subir al estrado y recibir su premio, bajo la mirada atenta de todos los presentes en la gala, entre ellas, las estrellas más famosas de estas últimas décadas.

El protagonista de “Joker” respira hondo, se toca la barbilla y cabello, vuelve a dar una bocanada de aire y toma una pausa. La incomodidad inicial demuestra su timidez en situaciones sociales, en este caso con aún más presión por tratarse de una premiación. Sin embargo, todo eso se disipa un poco cuando pide a los actores hacer cambios en su vida en favor del planeta.

“Pienso que todos juntos podemos unificarnos y hacer cambios reales. Es genial votar, pero a veces, tenemos que tomar esa responsabilidad nosotros para hacer cambios y sacrificios en nuestras propias vidas”, mencionó Phoenix durante su discurso.

ESCÁNDALOS

A pesar de que la estrella de cine no mantiene una vida abierta al público, hubo un escándalo que marcó parte de su carrera. Joaquin era un amigo muy cercano de Casey Affleck, incluso su hermana menor contrajo matrimonio con él en 2006. Después de grabar juntos la película “I’m Still Here”, Affleck fue denunciado por dos mujeres por acoso sexual.

La grave acusación también comprometió la amistad que ambos mantenían, y hasta hace poco, Joaquin Phoenix reveló a Vanity Fair que no ha vuelto a hablar con el actor en “tres o cuatro años”.

Posteriormente, el hombre que dio vida a Arthur Fleck participó —tal como su revolucionario personaje—en una protesta contra el calentamiento global en las afueras del congreso de Estados Unidos, en Washington. Acompañado de Jane Fonda, el actor fue arrestado por las autoridades policiales.

JOKER VEGANO

Se pueden ejercer cambios drásticos, y dejar todo el lujo atrás. Joaquin Phoenix ha sido firme en atribuir parte de la responsabilidad del cambio climático a la industria de carne animal. El actor, quien fue criado en una familia nómada y vegana, aplaude la consciencia social que tienen premiaciones tan prestigiosas como los Globos de Oro y los Critics Choice Awards.

En esa misma línea, el actor de “Joker” mantiene una relación con Rooney Mara, también vegana, y viven en una casa ubicada en las colinas de Hollywood Hills. Ambos de bajo perfil, sin conexión con el mundo virtual, y con un evidente respeto hacia la Tierra, y todo lo que habita en esta.