Rebeca Escribens asumirá la conducción de 'MQM' en reemplazo de María Pía Copello: "Emocionada y triste"

Rebeca Escribens asumirá la conducción del programa Mande quien mande ('MQM') en reemplazo de María Pía Copello. Luego de varias especulaciones, se conoció que la actriz peruana estará en el set de 'MQM', actualmente conducido por Copello acompañada de Carlos Vílchez y Mario Hart.

Fue el propio canal América Televisión el que informó el último martes el cambio en la conducción de 'MQM' con Rebeca Escribens, quien, en consecuencia, deja el set de América Espectáculos tras diez años.

Del mismo modo, se pudo saber que María Pía Copello, quien semanas atrás asistió a los premios Billboard Latino 2025, estará conduciendo otro programa en el mismo canal, pero con diferente horario.

Fue en setiembre que la examinadora infantil confirmó que tendría un nuevo espacio en América TV donde estará una sola vez por semana con el objetivo de estar más tiempo con su familia y tener más tiempo para asuntos personales y viajes.

“Todo lo que se ha dicho, que yo dejaba el programa, que venía una nueva conductora, que yo me iba a emprender un nuevo proyecto, todo eso es verdad”, comentó María Pía Copello.