Rebeca Escribens asumirá la conducción de 'MQM' en reemplazo de María Pía Copello: "Emocionada y triste"

Rebeca Escribens tomará la conducción de 'MQM' en reemplazo de María Pía Copello.
Rebeca Escribens tomará la conducción de 'MQM' en reemplazo de María Pía Copello. | Fuente: Instagram
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Voy a explotar más facetas", dijo Rebeca Escribens, quien deja el set de América Espectáculos luego de diez años. Por su parte, María Pía Copello conducirá otro programa.

Rebeca Escribens asumirá la conducción del programa Mande quien mande ('MQM') en reemplazo de María Pía Copello. Luego de varias especulaciones, se conoció que la actriz peruana estará en el set de 'MQM', actualmente conducido por Copello acompañada de Carlos Vílchez y Mario Hart.

Fue el propio canal América Televisión el que informó el último martes el cambio en la conducción de 'MQM' con Rebeca Escribens, quien, en consecuencia, deja el set de América Espectáculos tras diez años.

Del mismo modo, se pudo saber que María Pía Copello, quien semanas atrás asistió a los premios Billboard Latino 2025, estará conduciendo otro programa en el mismo canal, pero con diferente horario.

Fue en setiembre que la examinadora infantil confirmó que tendría un nuevo espacio en América TV donde estará una sola vez por semana con el objetivo de estar más tiempo con su familia y tener más tiempo para asuntos personales y viajes.

“Todo lo que se ha dicho, que yo dejaba el programa, que venía una nueva conductora, que yo me iba a emprender un nuevo proyecto, todo eso es verdad”, comentó María Pía Copello.

María Pía Copello junto a Carlos Vílchez en el set de Mande quien mande.
María Pía Copello junto a Carlos Vílchez en el set de Mande quien mande. | Fuente: Instagram

¿Qué dijo Rebeca Escribens sobre la conducción de 'MQM'?

Rebeca Escribens expresó su sentir al confirmarse que conducirá el programa 'MQM' en reemplazo de María Pía Copello. Fue en el evento Conexión 2026 que la exactriz de Locos de amor mostró su tristeza por dejar a su equipo de producción en América Espectáculos.

"Me habían pedido que me calle, dejo América Espectáculos para migrar a MQM. Contenta pero emocionada y triste a la vez porque dejo a mi Lucho después de 10 años", sostuvo.

Del mismo modo, resaltó que su paso a 'MQM' le permitirá explorar "nuevas facetas" en el formato de conducción en la televisión nacional.

"MQM es un espacio en donde voy a poder explotar muchas más facetas", señaló Escribens para luego mencionar que ya se acercó al nuevo productor del magazín, Marco Díaz.

"Es un ser maravilloso, si no lo hubiera conocido antes hubiera sido más difícil mi decisión, pero ya he tenido un acercamiento y tiene un corazoncito hermoso y me gusta trabajar con su equipo, es un equipo humano muy bonito", expresó.

Rebeca Escribens mencionó que
Rebeca Escribens mencionó que "explotará todas sus facetas" en el programa Mande quien mande. | Fuente: Instagram (dona_rebe)

¿Qué nombres sonaron para el reemplazo de María Pía en MQM?

En medio de los rumores de la salida de María Pía de MQM, comenzaron a sonar posibles reemplazos como Laura Huarcayo y Maricarmen Marín. Sin embargo, en la edición del martes 16 de septiembre, Brenda Carvalho y Tula Rodríguez estuvieron en el programa para pasar un supuesto casting de conducción.

Durante la transmisión, la propia Copello comentó que su productor, Marco Díaz, aparentemente ya estaría buscando a la figura que la reemplace y acompañe a Carlos Vílchez y Mario Hart en la conducción.

"Lo que sí me ha afectado y me duele el corazón, es que lo vi a mi productor muy atentito el día de ayer, apenas esa noticia se difunde, él agarra y pone su red social un video de la 'Carlota' cuando grabamos una promoción de hace 3 años y además colocó que se busca conductora", expresó Copello.

En ese momento, la conductora preguntó a su productor quién sería la elegida. Él respondió acercándose a Tula Rodríguez y dándole un beso en la mejilla.

"¿A ustedes les parece justo que una cosa así ocurra?, Marco, ¿qué te he hecho, nos hemos llevado mal estos 3 años?, no entiendo la verdad", bromeó Pía.

maria pia copello Mande quien mande rebeca escribens

