"Estoy en casa": Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, fue dada de alta tras accidente en Pisco

Thamara Medina ya está en su casa luego de haber sufrido un accidente vehicular el último viernes 21 de octubre en la carretera de Paracas, en Pisco.

En efecto, la joven modelo y hermana a de Alejandra Baigorria compartió un breve video en su cuenta de TikTok donde mostró como se fue de la clínica donde estaba internada para irse a su casa junto a su familia.

“Bueno, yo me voy a mi casa. Ya estoy acá en mi casa. Ay, no, no veía la luz del día desde hace una semana, que no veo la luz del día desde hace una semana y cuando vi la luz me puse a llorar”, expresó la influencer de 23 años mientras mostraba su traslado, así como a sus mascotas.

Seguidamente, Thamara se mostró de un auto luego de haber ido de compras y así seguir con sus actividades diarias.

“Me compré un par de cositas (…) No sé cómo me dio la fuerza para salir porque ahorita estoy cansada, no sé si ven en mi cara, pero necesito ducharme. Hoy día tocar a Netflix, chicos. ¿Qué me recomiendan ver?”, expresó la joven.

Por otro lado, Medina se tomó el tiempo para responder a una usuaria, quien le preguntó si siente dolor en sus costillas después del accidente.

“Tienes que empezar a moverte porque el cuerpo se acostumbra, aparte de comer full proteína para que estés fuerte, descansar sí. Pero si es que puedes salir a caminar al parque, hazlo. Estar sentada es incómodo, y también depende que costillas te has fracturado, habla con tu doctor”, le respondió.

El mensaje de Thamara Medina tras sufrir el accidente

Tras la difusión de versiones preliminares en redes sociales sobre su estado de salud, la propia Thamara Medina decidió aclarar su situación y confirmó que presenta lesiones de consideración.

A través de su cuenta de Instagram, la joven modelo compartió más detalles de los daños que sufrió: "Tengo las costillas rotas y 20 puntos en la cabeza, pero estoy viva. ¡Estoy bien! Todavía tienen Thami para rato. Mi papá ya está en camino. Gracias por preocuparse".

Horas después recurrió a su cuenta de TikTok para compartir un video siguiendo un trend con el que busca sobrellevar el mal rato.

Desde la cama del centro médico donde permanece internada, la hermana de Alejandra Baigorria intenta realizar algunos movimientos con esfuerzo, pero manteniendo el buen ánimo.

