Melissa Klug confiesa que aún quiere casarse con Jesús Barco, pero aclara: "Todavía estamos conversando"

Melissa Klug reveló que aún desea casarse con Jesús Barco, pero aclaró que no han retomado la relación. "Si más adelante siguen pasando situaciones así, tendríamos que tomar caminos separados", dijo.

El último sábado, Melissa Klug fue sorprendida por Jesús Barco mientras hablaba de la tensa ruptura que vivieron meses atrás en programa Esta noche. Aunque la secuencia terminó con un beso que ilusionó a la audiencia, Melissa ahora pone paños fríos: “Estamos conversando para saber si podemos seguir”.

“Hice el comunicado porque eran semanas que no nos hablábamos. No sabía qué estaba haciendo él ni él de mí. Subí el comunicado, y a los cuatro minutos me llamó y me dijo: ‘¿Qué estás haciendo? Hay que conversar, no te precipites, voy a llegar a Lima’”, contó Melissa en la entrevista con Ernesto Pimentel.

Minutos después, Barco ingresó al estudio para intentar enmendar la situación: “Han venido pasando cosas. Le he quitado tranquilidad a ella y a mi hija”, dijo. También reconoció “las cosas que han pasado” y le pidió disculpas públicas “por las malas decisiones que tomé”.

Y aunque el futbolista aseguró que “nunca ha estado en duda” su deseo de llegar al matrimonio, Melissa respondió con más cautela: “No queremos forzar nada. Queremos que sanen las cosas que han pasado y ver cómo retomar la relación”.

Melissa Klug aclara su situación con Jesús Barco

Este lunes, la empresaria apareció en América Hoy para profundizar en lo ocurrido. “Nosotros veníamos atravesando una crisis de pareja, no había mucha comunicación”, comentó. Sin embargo, fue firme al descartar un engaño: “No ha habido una infidelidad. Es lo que me ha dicho”.

Cuando le preguntaron si habían retomado la relación, Melissa fue directa: “Estamos conversando para ver nuestra situación, si podemos seguir… No es que de la noche a la mañana me diga que estuvo en un lugar en el que no debía”.

Luego agregó: “Nosotros queremos nuestra familia, pero si más adelante siguen pasando situaciones así, tendríamos que tomar caminos separados”.

Melissa anunció así el fin de su relación

En octubre, Melissa Klug sorprendió al publicar un comunicado en sus redes sociales anunciando el fin de su relación con Jesús Barco, tras cinco años juntos y una hija en común. Minutos después, borró el mensaje, lo que avivó aún más las especulaciones.

“Mi relación sentimental con Jesús Barco ha llegado a su fin”, escribió entonces. “Cierro una etapa con gratitud por lo vivido y con la tranquilidad de saber que cada experiencia trae crecimiento y fortaleza. Hoy elijo seguir mi camino con paz, respeto y amor propio”.

Cabe recordar que, en mayo de 2024, la pareja ya había atravesado una separación temporal. En aquella ocasión, Melissa habló de una “falta de respeto” y decidió poner punto final. Semanas después, Barco intentó reconquistarla con un gesto público: durante un partido lució una camiseta con la frase “Perdóname. Todo por ti y por ustedes”, acompañada de una foto de Melissa con su bebé en brazos.

