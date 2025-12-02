Miley Cyrus se comprometió con el músico Maxx Morando tras cuatro años de relación, según People

Miley Cyrus y el músico Maxx Morando quieren formalizar su relación luego de estar cuatro años juntos. Una fuente confirmó a People que la cantante, de 33 años, se comprometió con el baterista de 27 años, con quien fue vinculada por primera vez a fines de 2021.

La noticia se dio a conocer luego de que Cyrus asistiera al estreno mundial de Avatar: Fuego y cenizas en Los Ángeles el 1 de diciembre, donde llamó la atención al lucir un anillo de diamantes en el dedo anular de su mano izquierda.

La artista posó junto a Morando en la alfombra roja, mostrando la joya que, según cita el medio, fue creada "a medida y cuenta con una piedra de corte cojín montada en un aro de oro amarillo de 14 quilates".

La relación entre ambos se hizo pública cuando fueron fotografiados juntos detrás del escenario del especial navideño de Cyrus en NBC, Miley’s New Year’s Eve Party, en Miami. En abril de 2022, fueron vistos besándose en West Hollywood, confirmando así su romance.

¿Cómo empezó la relación entre Miley Cyrus y Maxx Morando?

En una entrevista para British Vogue en 2023, Cyrus recordó que se conocieron gracias a una cita organizada por amigos. "Nos pusieron en una cita a ciegas", contó. Luego explicó: "Bueno, fue a ciegas para mí y no realmente para él. Pensé: 'Lo peor que puede pasar es que me vaya'".

La cantante también habló sobre la diferencia de edad entre ambos durante una conversación con Harper’s Bazaar en 2024. Explicó que la edad no ha sido un problema, ya que "no se toman la vida demasiado en serio", aunque reconoció que Morando "ve la vida de una manera muy diferente a la mía".

Una fuente aseguró a People que ambos ya vivían juntos y que la cantante se encontraba "muy feliz con él". Según el informante, Cyrus está más tranquila y Morando es una persona muy reservada.

Ambos también han trabajado juntos. Morando participó en dos canciones del álbum Endless Summer Vacation (2023) y produjo varios temas del disco Something Beautiful. Durante los Grammy de 2024, cuando Cyrus ganó el premio a Grabación del Año por Flowers, le dedicó un mensaje llamándolo "mi amor".

La artista estuvo casada con el actor Liam Hemsworth entre diciembre de 2018 y agosto de 2019.

