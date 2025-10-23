Murió Elvis, mascota de Ozzy Osbourne, a tres meses de la partida del cantante

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sharon Osbourne compartió una triste noticia con sus seguidores al anunciar la muerte de su perro Elvis, a quien consideraba parte de su familia. La pérdida ocurre apenas unos meses después del fallecimiento de su esposo, el legendario músico Ozzy Osbourne.

“Me dio 14 años preciosos”

A través de una publicación en redes sociales, la presentadora británica expresó su dolor por la partida de su inseparable compañero:

“No puedo creer que esté publicando esto, pero mi querido Elvis falleció esta semana. Me dio 14 años preciosos. Él estuvo a mi lado hasta el final. ¡Descansa en paz, mi querido niño!”.

Elvis había acompañado a Sharon durante más de una década y era frecuentemente visto en sus publicaciones y apariciones públicas.

Un nuevo golpe para Sharon

La noticia ha conmovido a sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo en este difícil momento. La pérdida de su mascota se suma al duelo que vive tras la muerte de Ozzy Osbourne, ocurrida hace unos meses, con quien Sharon compartió más de cuatro décadas de matrimonio y una icónica historia dentro del rock.

Pese a las circunstancias, Sharon se ha mostrado agradecida con sus seguidores por las muestras de cariño y ha recordado a Elvis como “una fuente constante de amor y consuelo”.

Ozzy Osbourne murió a los 76 años

Ozzy Osbourne, el cantante y líder de la banda Black Sabbath, falleció el 22 de julio, según confirmó su familia a través de un comunicado difundido inicialmente por The Sun y TMZ, y posteriormente compartido en las redes sociales del artista.

"Con una tristeza que las palabras no pueden describir, debemos informar que nuestro amado Ozzy Osbourne falleció esta mañana", expresó la familia en la declaración firmada por Sharon, Jack, Kelly, Aimee y Louis Osbourne. "Estuvo acompañado por su familia y rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten nuestra privacidad en este momento", indica.

Su fallecimiento se produce luego de que días antes de su muerte, el pasado 5 de julio, el 'Príncipe de las Tinieblas' lograra concretar su concierto de despedida junto a sus compañeros de banda.