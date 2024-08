Ozzy Osbourne pidió disculpas a Britney Spears, pero espera que "no haga el mismo baile todos los días"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego de que los comentarios de Ozzy Osbourne sobre los bailes de Britney Spears se hicieran virales en Internet y que la 'Princesa del pop' les respondiera llamándolos "la familia más aburrida", el líder de Black Sabbath salió al frente para pedirle disculpas. "Te quiero y piesno que eres hermosa", se le escuchó decir en el podcast familiar The Osbournes.

"Britney, realmente te debo una disculpa", agregó el cantante después de que su hija Kelly mencionara otra vez el tema. "Siento mucho haber hecho ese comentario". No obstante, fiel a su estilo, el intérprete de Crazy Train espera que no haga el mismo baile todos los días:

"Sin embargo, sería mejor si no hicieras el maldito baile todos los días. Cambia algunos movimientos. ¡Me encanta Britney Spears, pero es el mismo baile todos los días!", agregó. Asimismo, Kelly defendió las publicaciones de Britney en sus redes sociales: "No dejes de bailar, me encanta, te hace feliz".

¿Qué dijo Ozzy Osbourne de Britney Spears?

En el podcast The Osbournes, el vocalista de Black Sabbath dijo que está cansado de las publicaciones de la artista: “Estoy harto de ver a la pobre Britney Spears en YouTube”, dijo antes de que su esposa Sharon interviniera: “Bailando”. A lo que el intérprete agregó: “Todos los malditos días”.

Por su parte, Kelly, hija de Ozzy Osbourne, se refirió al comportamiento de Spears como “desgarrador”. Después de ello, el cantante sintió empatía por ella: “Es triste, muy muy triste”. Los comentarios de la familia llegan después de que la intérprete de Toxic publicara un clip en su cuenta de Instagram donde sale bailando I’m Addicted de Madonna. Como se recuerda, lo hizo tras finalizar su relación con Paul Richard Soliz.

¿Qué le respondió Britney Spears a Ozzy Osbourne?

La cantante de 42 años compartió un comunicado en Instagram y comenzó diciendo que ha visto Serendipity, la película donde Kate Beckinsale es protagonista, y ha visto cómo la gente puede ser cruel porque "no comparte contenido y no se viste de acuerdo a su edad". "Di clases de baile la semana pasada a un par de adolescentes, muchos de los chicos eran demasiado delgados y otros demasiado grandes. ¡Sé lo que es que te juzguen así que es un tema ridículo y estúpido inicialmente, pero creo que es importante ayudarnos e invitarnos a lugares que nos ayuden a crecer el alma!", se lee en el mensaje de Britney Spears.

"¡Por eso voy a hacer una sesión de fotos con Kate [Beckinsale] y así le diré a la familia Osbourne que es la familia más aburrida de la humanidad y que, por favor, se vayan a la mierda!", finalizó la artista. Posteriormente, borró la parte del comunicado donde insulta a la familia de Ozzy.

