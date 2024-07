Britney Spears tras su reciente ruptura amorosa: "Jamás volveré a estar con otro hombre mientras viva"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Britney Spears continúa causando revuelo en sus redes sociales. Esta vez, la 'Princesa del Pop' compartió una imagen con una frase donde reafirmaba su soltería y, además, descargó contra su expareja Paul Richard Soliz. Tras terminar su reciente relación, aseguró que "jamás volverá a estar con un hombre".

La intérprete de Oops!...I Did It Again subió en sus historias de Instagram una foto del medio TMZ donde aparece junto a Soliz mientras él conduce un auto. La cantante lo tildó de "hipócrita" ya que ella buscaba esconderse de los paparazzi.

“¿Por qué iba a 90 (145 Km/h) en un vecindario con un paparazzi siguiéndonos únicamente para bajar la ventanilla justo cuando el fotógrafo se acercó a mí?", preguntó Britney Spears a sus seguidores. "Luego va y llama a su madre y le dice que lo están acosando. ¿Por qué entonces bajó la ventanilla si yo estaba llorando en el asiento del copiloto?", dijo remarcando que su expareja solo buscaba la atención de los medios y no respetó su imagen.

Tras ello, la 'Princesa del Pop' compartió una imagen que decía: "Tiene una actitud salvaje, pero un corazón de oro", y en la descripción puso: "Jodidamente soltera. ¡Nunca jamás voy a volver a estar con otro hombre mientras viva!". Sin embargo, minutos después lo borró.

La publicación de Britney Spears que luego editó la descripción donde solo se mantiene la fuente de la imagen.Fuente: @britneyspears

¿Quiénes fueron las exparejas de Britney Spears?

Britney Spears ha tenido varias relaciones notables a lo largo de los años. Sus últimas parejas conocidas son:

1. Sam Asghari: Britney Spears se casó con su entrenador personal y actor, en junio de 2022. Sin embargo, en agosto de 2023, Asghari solicitó el divorcio citando diferencias irreconciliables.

2. Charlie Ebersol: Antes de Asghari, Britney salió con el productor de televisión durante un breve período en 2014 y 2015.

3. David Lucado: Tuvo una relación con el abogado, que terminó en 2014.

4. Jason Trawick: su ex agente fue una pareja importante. Estuvieron comprometidos y salieron desde 2009 hasta 2013.

Antes de estas relaciones, Britney Spears estuvo casada con Kevin Federline, con quien tiene dos hijos, y tuvo una breve matrimonio con Jason Alexander en 2004, que fue anulado poco después.

El último incidente de Britney Spears

El mes de mayo fue especialmente difícil para Britney Spears. La cantante estadounidense, quien recientemente finalizó su divorcio con Sam Asghari, volvió a ser centro de atención cuando fue fotografiada semidesnuda en las puertas de un lujoso hotel en Los Ángeles, según informó TMZ.

De acuerdo con el sitio, Spears llegó al Chateau Marmont acompañada de Paul Richard Soliz, su pareja en ese entonces. Fuentes del medio indicaron que, durante la noche, se reportó un altercado y la policía. Aunque los agentes no encontraron problemas, la situación empeoró y, más tarde, Britney salió del hotel cubierta con una manta y una almohada.

En las imágenes divulgadas, se la veía cubriendo su torso con una manta y sosteniendo una almohada. La cantante no subió a la ambulancia, pero recibió atención médica por una lesión en el tobillo y salió del lugar con su seguridad, pero sin Paul. Más tarde, se refirió a este incidente en sus redes sociales, señalando que su madre, Lynne Spears, estaba detrás de los hechos.

