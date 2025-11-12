No habrá boda: Cristian Castro y Mariela Sánchez terminan su compromiso por supuesta infidelidad del cantante

El romance entre Cristian Castro y Mariela Sánchez llegó a su fin. La pareja, que había anunciado su compromiso y planes de boda para 2026, decidió separarse luego de que el cantante mexicano fuera captado en Mendoza, Argentina, en compañía de una joven con la que se mostró en actitud cercana.

La noticia tomó por sorpresa a Sánchez, quien se enteró de la situación por los medios. En declaraciones para el programa Puro Show, expresó su tristeza y desconcierto:

“No sabía nada de esto y me estoy enterando por ti. Estoy muy triste. Cristian se fue de mi casa hace cuatro días. Me quedé helada con este video”, dijo la empresaria cordobesa.

Una historia que llega a su final

Las imágenes del intérprete de Azul junto a la mujer se viralizaron rápidamente en redes sociales, despertando rumores sobre un posible romance. Aunque no se ha confirmado una infidelidad, Mariela consideró que el episodio fue suficiente para poner punto final a la relación.

“Vi a esta chica jugando al fútbol en Carlos Paz con un club de fans que recibimos siempre con cariño. No tengo más que tristeza por todo esto”, agregó.

De acuerdo con medios argentinos, la separación habría coincidido con la llegada de la joven cordobesa a la vida del cantante. Se trata de Marcela, funcionaria del Ministerio de Turismo de Formosa y presidenta de un club de fans de Cristian Castro, quien habría tenido un vínculo cercano con el artista en los últimos días.

Cristian Castro no se ha pronunciado

Hasta el momento, Cristian Castro no ha ofrecido declaraciones públicas sobre la ruptura. Su entorno cercano sostiene que la relación con Mariela atravesaba dificultades desde hace meses.

La pareja, que comenzó su historia de amor en 2023, vivió varias separaciones y reconciliaciones antes de comprometerse. Sin embargo, esta nueva crisis parece definitiva. A pocos meses de haber retomado sus planes de boda, el cantante habría decidido cerrar ese capítulo y comenzar una nueva etapa en su vida personal.