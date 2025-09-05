Paris Jackson niega haber participado en el biopic sobre su padre: "Hay muchas mentiras descaradas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paris Jackson se refirió a las declaraciones del actor Colman Domingo de que “apoyó” la película biográfica sobre su padre Michael Jackson. Por medio de sus historias en Instagram, la cantante estadounidense descartó dicha versión negando haber participado en la realización del esperado biopic sobre el ‘Rey del pop’.

“No le digan a la gente que fui ‘útil’ en el set de una película en la que no tuve ninguna participación. Eso es muy raro”, escribió el último martes la también actriz etiquetando al propio actor de Euphoria, quien encarnará a Joe Jackson, padre y mánager de la familia Jackson en el biopic Michael, de Lionsgate.

Colman Domingo afirmó durante el Festival de Cine de Venecia que París y su hermano Prince Jackson habían “apoyado firmemente” la película y que la modelo de 27 años, incluso, había quedado “encantada” con él.

No obstante, París compartió sus críticas al guion de la película del director Antonine Fuqua, bajo la producción de GK Films, que sigue los inicios, carrera musical y demás polémicas de la vida de uno de los referentes más recordados de la música pop.

“Leí uno de los primeros borradores del guion y compartí mis observaciones sobre lo que era deshonesto o no me parecía bien, y cuando no lo abordaron, seguí adelante con mi vida. Ni mis monos, ni mi circo. Que Dios los bendiga y los acompañe”, sostuvo París marcando distancia del proyecto que llegará a los cines en abril de 2026.

El actor Colman Domingo interpretará a Joe Jackson en la película biográfica Michael. | Fuente: Instagram (kingofbingo)

París Jackson afirma que película sobre Michael Jackson tiene "muchas inexactitudes"

Luego de la aclaración en sus redes sociales, París Jackson compartió breves videos donde expuso su punto de vista de la película sobre su padre Michael Jackson, fallecido el 25 de junio de 2009 en su mansión en Los Ángeles, California.

"Es Hollywood. Es fantasía. No es real", comenzó diciendo la celebridad. "Hay muchas inexactitudes y muchas mentiras descaradas. Al final, eso no me convence. No me gusta la deshonestidad. Dije lo que pensaba, no me escucharon y me largué", añadió.

Seguidamente, reiteró que no tuvo ninguna participación en el filme protagonizado por su primo Jaafar Jackson. "No participé en absoluto, aparte de dar retroalimentación sobre el primer borrador y luego recibir la retroalimentación de que (la producción) en realidad no iba a abordar sus notas en absoluto", dijo.

A pesar de su disconformidad con el proyecto, París invitó a los fans de Michael Jackson a ver la película, disfrutarla y apreciar el largometraje.

"Una de las principales razones por las que no he dicho nada hasta ahora es porque sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Gran parte de la película se dirige a un sector muy específico del grupo de fanáticos de mi padre que aún viven en la fantasía, y les va a encantar", exclamó.

Paris Jackson desmintió a Colman Domingo y cuestionó el guion de la película Michael.Fuente: Instagram (parisjackson)

Biopic sobre Michael Jackson reveló su fecha de estreno en cines

Michael, la película biográfica sobre el 'Rey del Pop', ya tiene fecha de estreno en cines. Después de varios meses de retraso por un tema legal que hizo regrabar varias escenas, se conoció que el proyecto de drama se lanzará en la pantalla grande el 24 de abril de 2026.

El largometraje será distribuido en Estados Unidos por Lionsgate, mientras que Universal Pictures asumirá la distribución internacional, con excepción de Japón, donde estará a cargo de Kino Films.

La dirección está en manos de Antoine Fuqua, reconocido por cintas como Training Day, y el guion corre por cuenta de John Logan, nominado al Oscar por El aviador. El protagonista es Jaafar Jackson, sobrino del fallecido artista. La producción está a cargo de Graham King, ganador del Oscar por Los infiltrados.

Según la sinopsis oficial, Michael "explora el camino del astro mundial para llegar a ser conocido en todo el mundo como el 'Rey del Pop', ofreciendo una mirada íntima a la vida y al legado perdurable de uno de los artistas más influyentes e innovadores que el mundo haya conocido".