Perú en la premier de 'Superman': Isabela Merced, Comicface y El Chino Geek alzaron la bicolor en Los Ángeles

Los creadores de contenido Javier Zavala y Brian Archenti, conocidos en redes como Comicface y El Chino Geek, fueron los únicos peruanos invitados al evento, donde también brilló Isabela Merced.

La premier mundial de Superman, la nueva película de James Gunn, se celebró este lunes en el icónico TCL Chinese Theatre de Los Ángeles, y Perú tuvo una presencia destacada. Además de Isabela Merced, actriz nacionalizada peruana que interpreta a Hawkgirl, los creadores de contenido Javier Zavala (Comicface) y Brian Archenti (El Chino Geek) desfilaron por la alfombra roja y compartieron con las estrellas del renovado Universo DC.

Ambos influencers, referentes del contenido geek y cinéfilo en redes sociales, asistieron al estreno junto David Corenswet (Clark Kent), Rachel Brosnahan (Lois Lane) y Nicholas Hoult (Lex Luthor). Brian lució un traje negro de dos piezas con toques vanguardistas y un claro guiño a la temática del evento: unos apliques puntiagudos y transparentes en uno de los hombros, evocando los cristales de la Fortaleza de la Soledad. Por su parte, Javier optó por un traje azul con el escudo de Superman en la espalda de su chaqueta.

Brian Archenti (El Chino Geek) y Javier Zavala (Comicface) en la premier de 'Superman' en Los Ángeles.Fuente: Instagram: @elchinogeek

Isabela Merced y sus próximos pasos en el Universo DC

En conversación con RPP, Brian Archenti recordó con emoción los momentos que pudo compartir con figuras como Isabela Merced y María Gabriela de Faría, quien interpreta a la letal The Engineer. “Vimos que en una de las mesas estaban Nathan Fillion (Guy Gardner) e Isabela. Había guardado la bandera peruana dentro del saco, la saqué y comencé a mostrarla. Ella la vio, y fue como: ‘¡Ah, Perú!’. Y nos dijo: ‘Un ratito, ya voy’”, cuenta Brian.

“Después de eso, nos acercamos. Se emocionó un montón, nos presentó a su mamá y estuvimos conversando un rato, felicitándola por su papel como Hawkgirl. Le dijimos que ojalá aparezca más seguido en el Universo DC; nos contó que también estará en Peacemaker y que en agosto vendrá a Perú por su proyecto con Tony Succar”.

Sobre su encuentro con María Gabriela de Faría, Brian fue claro: “Fue la persona más amorosa, amable y linda. Nos acercamos a saludarla y, de hecho, fue ella quien me preguntó primero por mi traje. Le gustó mucho; le conté que lo diseñé yo con ayuda de un amigo. Conversamos un rato sobre The Authority, le dijimos que ojalá esa película no sea animada sino live-action, porque su personaje nos encantó. De los villanos, fue de mis favoritos”.

¿Qué tal está Superman, según El Chino Geek?

Sobre la película en sí, Archenti tuvo palabras entusiastas: “Me gustó mucho. Las secuencias de acción están muy bien hechas, son muy chéveres. Me encanta que no sea una película de origen, sino una que te muestra el contexto del universo y en qué punto están los personajes”.

Y agregó: “Me gustó que se atrevieran a hacerla tan comiquera, tan de ciencia ficción. Como debería verse una película de cómic: sin miedo a lo exagerado, sin miedo a las viñetas. Tiene eso: aparecen personajes que tal vez no conoces, pero justo por eso te dan ganas de investigar más. Como cuando lees un cómic”.

Edi Gathegi, Isabela Merced, Anthony Carrigan y Nathan Fillion, quienes interpretan a Mister Terrific, Hawkgirl, Metamorpho y Guy Gardner, durante la premier de 'Superman' en Los Ángeles.Fuente: Reuters/Daniel Cole

¿Cuándo se estrena Superman?

La nueva película del Hombre de Acero se estrena en Latinoamérica, incluido Perú, el 10 de julio de 2025. Un día después llegará a las salas de Estados Unidos y Canadá. El filme marca el inicio oficial del nuevo Universo DC bajo la dirección creativa de James Gunn.

Mira el tráiler de Superman a continuación...

