Salen a la luz nuevos detalles sobre la muerte de Peter Greene, actor de 'La Máscara' y 'Pulp Fiction'

Nuevos datos salen a la luz sobre la muerte de Peter Greene, el actor estadounidense que formó parte del elenco de Pulp Fiction y La Máscara. El intérprete fue encontrado sin vida la semana pasada en su departamento de Nueva York, y las autoridades continúan investigando las circunstancias de su fallecimiento.

¿Qué es lo que se sabe hasta ahora sobre la muerte de Peter Greene?

De acuerdo con fuentes policiales citadas por el medio TMZ, el cuerpo de Greene presentaba algunas heridas al momento de ser hallado. Sin embargo, hasta ahora no se ha determinado qué causó esas lesiones ni si están directamente relacionadas con su muerte.

El equipo forense aún trabaja para establecer tanto la causa como la forma del fallecimiento. Por el momento, no se ha confirmado si la muerte del actor fue producto de un homicidio, un suicidio, el consumo de drogas u otra circunstancia.

¿Cómo se supo de la muerte de Peter Greene?

Peter Greene fue encontrado muerto el viernes pasado en su departamento de Manhattan, luego de que la policía realizara una verificación. Las autoridades acudieron al lugar tras recibir reportes de vecinos que aseguraron haber escuchado música a alto volumen proveniente del interior del departamento durante varios días.

Según la información, los residentes del edificio notificaron primero a la administración, que posteriormente contactó a la policía. Para poder ingresar al inmueble, fue necesario llamar a un cerrajero.

Las fuentes indicaron que el cuerpo del actor fue localizado en la sala de su vivienda. Peter Greene tenía 60 años al momento de su muerte.