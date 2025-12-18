Jake Connelly, nuevo actor de 'Stranger Things', se sincera sobre su debut en la serie: "Fue una locura"

Jake Connelly se sinceró sobre su inclusión a la quinta temporada de Stranger Things, la exitosa serie de ficción de Netflix.

Recientemente, el joven actor estadounidense estuvo en el programa de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon donde resaltó que comenzó a ver el programa desde hace cuatro años.

“En realidad, comencé a verlo cuando salió la temporada cuatro. Así que eso fue realmente agradable para mí. Siempre nos sentábamos y lo veíamos en familia”, declaró.

En ese sentido, resaltó que estuvo contento una vez que se enteró que sería parte de la Stranger Things. “Cuando llegó la audición, no podía creerlo. Para mí fue algo de mis sueños”, sostuvo.

En otro momento, Connelly, de 13 años, mencionó que su vida en la escuela cambió y que incluso algunos de sus compañeros le gritan una de las frases ofensivas que usa su personaje de Derek Turnbow.

“Hay gente que se me acerca y me pide selfies y autógrafos. En un par de ocasiones, la gente gritaba: ‘Suc(…) my fat one!’ en los pasillos”, añadió.

Jake Connelly revela que no decía a nadie que estaba en Stranger Things

Jake Connelly reveló que “mantenía en secreto” que era uno de los actores de la serie Stranger Things y que atinaba a decir que “estaba en un documental sobre mayonesa”.

“Fue una locura. Tuve que guardar el secreto durante un año y medio. Realmente, tuve que decirle a todo el mundo que estaba en un documental sobre mayonesa. No hay preguntas de seguimiento a la mayonesa”, mencionó entre risas.

Por otra parte, contó que algunas personas le preguntaron por los avances de Stranger Things, incluso ofreciéndole dinero.

“Sí, hubo un par de personas que me interrogaron. Ellos me decían: ¿puedo darte un poco de dinero, un regalo de Navidad adelantado?, pero, afortunadamente, no lo hice”, expresó.

Por último, mostró su alivio por poder hablar algunas de sus frases ofensivas al estilo de Eric Cartman, el popular personaje de South Park. “Me alegra mucho no tener a mi madre respirándome en la nuca”, acotó.