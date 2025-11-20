¿Por qué Ariana Grande y Cynthia Erivo se muestran cariñosas y unidas en la promoción de ‘Wicked: For Good’?

¿Existe alguna relación entre Cynthia Erivo y Ariana Grande? En redes sociales han circulado varios videos sobre el trato que tienen las protagonistas de Wicked: For Good. Uno de ellos fue cuando viajaron a Singapur en Tailandia donde la intérprete de We Can't Be Friends fue atacada por un supuesto fan y Erivo saltó en su defensa.

Sin embargo, no solo han ido a Singapur, también a Londres y Nueva York, y en esas ciudades Cynthia se ha mostrado protectora y atenta hacia su compañera. Muchos seguidores creen que el trato de Erivo hacia Grande no solo es por amistad, sino por obsesión.

Esta teoría viene acompañada de videos e imágenes en sus ruedas de prensa, pero Ariana Grande decidió contar la verdad de por qué siempre tienen muestras de afecto en público. “Canalizo mucha energía a través de mis manos”, dijo en entrevista con Amy Poehler para su podcast Good Hang.

Por otro lado, mencionó que tiene la necesidad de estar “agarrando una mano, apretando algo o intentando alcanzar algo”, asegurando que no solo es con su compañera de Wicked: For Good.

Erivo y Grande de la mano en la promoción de 'Wicked 2'.Fuente: EFE

Cynthia Erivo y sus muestras de afecto a Ariana Grande

Uno de los videos que se ha viralizado en estos días fue cuando se estrenó la primera parte de Wicked donde ambas estaban contestando preguntas en la alfombra roja. Mientras que Ariana Grande estaba respondiendo, Erivo comenzó a acomodar el collar de la cantante, pese a que éste estaba bien puesto.

“Algo le está molestando. Va a arreglar algo. La conozco”, dijo, justificando el gesto.

En febrero de este año, cuando las dos actrices estaban en una rueda de prensa con Variety, uno de los presentes le agarra el brazo a Grande y lo samaquea con fuerza. En ese momento, Erivo la toma del mismo brazo para parar la acción y puso su cabeza sobre ella.

Ahora que están en los últimos días de la promoción de la película, Erivo no ha dado entrevistas porque está atravesando un problema de salud con su voz y en solidaridad con ella, Grande tampoco ha conversado con los medios; solo han posado juntas en la alfombra roja tomadas de la mano.