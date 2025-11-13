Ariana Grande fue atacada por un 'fan' en la premiere de ‘Wicked: For Good’: Cynthia Erivo se interpuso para protegerla

El incidente ocurrió en Singapur, cuando un supuesto admirador irrumpió en el evento y fue contenido gracias a la intervención de la actriz británica.

El elenco de Wicked: For Good viajó a Singapur para la premiere de la segunda parte de la película y así compartir un momento con sus fans quienes esperaron horas para tomarse fotos con los actores. Sin embargo, quien tuvo un momento difícil fue Ariana Grande.

¿Qué le pasó a Ariana Grande en la premiere de ‘Wicked: For Good‘?

Durante la alfombra amarilla en Universal Studios Singapore, un 'fan' logró esquivar al equipo de seguridad y fue directamente donde la cantante tratando de abrazarla y tomarla de los hombros.

Ariana Grande, que estuvo caminando con Cynthia Erivo, Michelle Yeoh y Jeff Goldblum, quedó en shock y no pudo reaccionar. Por medio de las redes sociales, se viralizó el clip donde Erivo se interpuso entre ese sujeto y la artista tratando de alejarlo de ella.

Cynthia Erivo protects Ariana Grande from a ‘Wicked: For Good’ premiere attendee. pic.twitter.com/XQBeQJWZsI — Pop Base (@PopBase) November 13, 2025

¿Quién es el 'fan' que se lanzó sobre Ariana Grande?

De acuerdo con usuarios de Instagram y X (antes Twitter), identificaron al hombre como Johnson Wen, conocido en redes sociales como Pyjama Man, quien es conocido en Internet por acechar a los artistas en sus presentaciones.

Cabe resaltar que él mismo compartió el video en su cuenta de IG y escribió en la descripción: “Querida Ariana Grande, gracias por dejarme saltar en la alfombra amarilla contigo”.

El equipo de seguridad de Wicked: For Good lo redujo en la alfombra amarilla y horas después fue liberado.

¿Cuándo se estrena ‘Wicked: For Good‘?

La secuela de Wicked llegará a los cines en Perú el jueves 20 de noviembre de este año.

El título Wicked: For Good hace referencia a una de las canciones más emotivas del musical original. En este dueto, Elphaba y Glinda cantan sobre el perdón, la nostalgia y la amistad, simbolizando el fin de sus diferencias y el inicio de un vínculo eterno, ejes centrales en esta nueva entrega.

¿De qué trata ‘Wicked: For Good‘?

Wicked: For Good explora la transformación de Elphaba, quien intenta aceptar su identidad como la temida Bruja Mala del Oeste, mientras enfrenta las consecuencias de sus actos y el rechazo de los habitantes de Oz. Al mismo tiempo, Glinda, elevada como la Buena por el Mago de Oz y Madame Morrible, deberá poner a prueba su lealtad y su amistad. En medio de este conflicto, Fiyero, convertido en capitán de la Guardia, se debate entre obedecer al régimen o seguir los sentimientos que aún lo unen a Elphaba.