"Todo está bien, gracias a Dios": La Chilindrina reaparece y tranquiliza a sus fans tras complicaciones en su salud

María Antonieta de las Nieves publica video luego de que informaran sobre complicaciones en su salud | Fuente: Instagram (lachilindrina_oficial)

María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, reapareció en un video publicado en sus redes sociales luego de que medios mexicanos informarán sobre una hospitalización de emergencia de la icónica actriz mexicana tras presentar "síntomas de deterioro neurológico".

"Qué tal amigos. Soy María Antonieta de las Nieves. Aquí como siempre estoy haciendo mis dibujitos, haciendo mis bromas, haciendo mis cosas que me gustan hacer. En fin. La estoy pasando muy bien. Ojalá que ustedes la pasen bien, como la estoy pasando yo. Gracias, los quiero mucho", expresó la artista de 78 años sentada en una mesa de su casa mientras mostraba sus dibujos.

Cabe mencionar que distintos medios de México y Latinoamérica reportaron un complicado estado de salud de la estrella de El chavo de ocho, algo que preocupó mucho a sus seguidores en Perú y en el mundo.

"Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios", se lee en el post del video de La Chilindrina publicado en su cuenta de Instagram este martes.

María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, presentó su circo en Lima semanas atrás. | Fuente: Instagram (lachilindrina_oficial)

María Antonieta de las Nieves estuvo hospitalizada, informaron medios mexicanos

La actriz María Antonieta de las Nieves fue tendencia luego de que el portal TV Notas citara una fuente cercana a la artista asegurando que fue hospitalizada de emergencia al presentar complicaciones en su salud la semana pasada.

De acuerdo con la información, replicada por medios mexicanos como El Universal, Univisión, El Heraldo y TV Azteca, una amiga cercana de María Antonieta afirmó que la actriz fue internada tras presentar "síntomas de deterioro neurológico".

"El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ya había presentado algo así, solo que en esta ocasión fue un poco más fuerte", expresó la fuente.

Luego de algunas evaluaciones, los médicos determinaron que la recordada actriz de El chapulín colorado estaba "baja de sodio" lo que provocó consecuencias en su sistema neurológico. "Últimamente, ella ha tenido mucha carga de trabajo y se ha puesto nerviosa. La mujer nunca para", señaló la fuente.

Por otro lado, el portal TV Notas buscó también la declaración de Verónica Fernández, hija adoptiva de María Antonieta de las Nieves, quien mencionó que su madre ya estaba en casa. "A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien (…) Aquí está, en la casa. Ella está bien", acotó.

María Antonieta de las Nieves fue vista en silla de ruedas dentro de aeropuerto en México. | Fuente: Instagram (lachilindrina_oficial)

La Chilindrina en silla de ruedas y con dificultades para hablar

María Antonieta de las Nieves generó preocupación desde julio pasado, luego de que el programa Ventaneando difundiera imágenes de la actriz en silla de ruedas dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

"La escena causó alarma, pero también confusión, ya que en muchos aeropuertos se ofrece este tipo de servicio a personas de la tercera edad sin que eso signifique un diagnóstico médico preocupante", sostuvo TV Notas.

Por otro lado, el portal recalcó la última entrevista que dio la actriz de El chapulín colorado al programa Esta Noche, de Ernesto Pimentel, el último sábado 26 de julio.

En aquella ocasión, se precisa, la actriz presentó "serias dificultades para hablar" en la entrevista dada a la Chola Chabuca junto a Paola Montes de Oca, la actriz que la interpreta en la serie biográfica Chespirito: sin querer queriendo.

Este hecho no pasó desapercibido por la amiga de la actriz, quien señaló al citado medio: "Durante la charla en Perú, a ella le costó muchísimo trabajo hablar de manera fluida. También tenía dificultades para tragar y pasar saliva. Además, la veo mucho más flaquita y ojerosa. Sin duda alguna, son síntomas del deterioro neurológico que padece".